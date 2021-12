Miss Italia 2021, diventa una miniserie: dove e quando vedere la finale

Condividi su

Miss Italia 2021: la storica gara di bellezza diventa una miniserie che sarà trasmessa in streaming. Una novità assoluta per il celebre concorso in onda in diretta sulla piattaforma Helbiz Live, il 19 dicembre: ecco tutti i dettagli.

Miss Italia 2021 diventa una mini-serie: dove vederla, data finale e info

Sono molto lontani i tempi in cui Miss Italia era protagonista della scena televisiva di Rai 1 e di La7. Le 30 finaliste del concorso sono state selezionate a Roma tra il 29 e il 30 novembre. Il gran finale è previsto il 19 dicembre e si terrà a Venezia, città simbolo di storia ed innovazione.

E dove la creatività si unisce alla sostenibilità e al wellness. Elementi peculiari anche della storica kermesse ideata da Enzo Mirigliani. Miss Italia 2021 si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web.

Una scelta fatta non a caso ma ben studiata, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane. Patrizia Mirigliani, che ha preso il testimone dal padre Enzo e presenza storica della manifestazione, ha voluto avvicinare il programma ad un pubblico diverso, quello della cosiddetta Generazione Z.

“Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione” ha dichiarato l’imprenditrice. La finale di Miss Italia 2021 sarà trasmessa il 19 dicembre in esclusiva sulla piattaforma OTT streaming di Helbiz Live.

Miss Italia 2021: le novità

Cambio look per Miss Italia 2021, che dice addio alla consueta sfilata in costume insieme alle fasce tradizionalmente indossate dalle miss e contraddistinte dai numeri. Lo showrunner GJ Squarcia dovrà far diventare il programma una mini-serie a puntate.

Le protagoniste della narrazione ovviamente saranno le partecipanti, che dovranno dimostrare la loro originalità, e capacità di trasformazione e impatto, nella città della bellezza, Venezia, che quest’anno celebra 1600 anni. Uno degli obiettivi di Miss Italia 2021 è la narrazione dell’anniversario della fondazione della città lagunare.

Il tutto fatto con dei contenuti appositamente realizzati a tal fine, da far poi veicolare su piattaforme digitali. La produzione è a cura di Inside Man Films. A @crown.revolution il compito di far conoscere meglio le aspiranti Miss, attraverso il racconto dei loro sogni, le aspirazioni e i valori.

Una narrazione che muta e ridefinisce in ottica 2.0 il concetto di bellezza, edulcorando da stereotipi e preconcetti, orpelli del passato. Grazie a questo diario social su Instagram si conoscerà qualcosa di più delle concorrenti in gara che si contenderanno lo scettro: le 20 finaliste per Miss Italia 2021 ma anche delle 10 Miss Italia Social.

Le dichiarazioni

“In Helbiz vogliamo sempre sorprendere i nostri clienti e il pubblico che ci segue, abbiamo quindi abbracciato con entusiasmo il progetto di Miss Italia, che da questa stagione si presenta sul mercato con idee fortemente innovative” ha affermato Matteo Mammì Ceo di Helbiz Media.

Tanto orgoglio quindi per questa prima volta di Miss Italia solamente in digitale. Un decisione senza precedenti per celebrare e condividere con il pubblico la serata più importante dell’intera manifestazione. La collaborazione tra Miss Italia e Helbiz trae origine anche dalla condivisione di valori comuni, quali l’attenzione verso la sostenibilità e il benessere, ma anche l’impegno nel mettere il pubblico e le sue mutevoli esigenze sempre al centro.

Helbiz Live, l’innovativa piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento, gestita da Helbiz Media, è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc e le smart TV.

Come fare per vedere la finale di Miss Italia 2021? Per accedere ai contenuti e la diretta di Miss Italia occorre scaricare l’app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, Successivamente sarà richiesto di registrarsi. La app è gratuita e anche i contenuti dell’evento Miss Italia saranno fruibili gratuitamente.