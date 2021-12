The Voice Senior 2021 diretta 10 dicembre: a sorpresa sul palco Iva Zanicchi

Condividi su

Venerdì 10 dicembre, dalle 21.25, Rai 1, trasmette una nuova puntata di The Voice Senior 2021. Lo show dedicato agli over 60 è condotto da Antonella Clerici.

Nel terzo appuntamento proseguono le Blind Auditions attraverso le quali i giudici stanno gradualmente dando vita alla propria squadra.

Attualmente il team di Gigi D’Alessio è formato da Ida Lertora, Piero Cotto con Beatrice Pasquali, Claudia Arvati, Edoardo Oliva, Annibale Giannarelli, Fabrizio Pausini e Lalo Cibelli.

Clementino ha finora accolto Russell Russell, Rossella Boni, Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale e Giuseppe Mariniello.

Maria Gatti, Rosa Giannoccaro, Rosella Boni, Franco Tortora e Cosetta Gigli fanno parte della squadra di Orietta Berti.

Il team di Loredana Bertè è invece composto da Walter Sterbini, Carlo Andreoli, Ezio Turchetti, Stefania Castelli, Michele Longo e Lina Savonà.

The Voice Senior 2021, diretta 10 dicembre

Nella diretta del 10 dicembre, dopo i saluti di rito, Antonella Clerici dà il via alla esibizioni della terza puntata. La prima concorrente è Carmen Marchese; è nata a Gela ma vive a Sesto San Giovanni. Da adulta ha scelto di andare a vivere a Milano. Sognava sin da piccola di fare la cantante. Si è sposata, ha avuto una bambina. Si è poi trasferita a Reggio Calabria con la famiglia, abbandonando la musica.

Dopo la morte del marito è tornata a Milano, dove aveva già vissuto, per ricominciare. Lavora come receptionist e ha voglia di tornare a cantare. Sul palco di The Voice Senior interpreta Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso. Si voltano tutti e quattro i coach. Sceglie di entrare a far parte del team D’Alessio.

Il secondo concorrente è Mauro Goldsand, che vive a Roma. Ha scritto le musiche di alcune sigle dei cartoni animati. Una di queste è Carletto- Il principe dei mostri con testo di Franco Migliacci. Ha scelto di interpretare Via con me di Paolo Conte. Anche per lui si voltano tutti i giudici. Goldsand opta per il team Berté.

Terza protagonista è Agata Mongiovì. Il suo nome d’arte è Diva Agata. E’ nata in provincia di Ragusa ed è stata una ristoratrice. E’ emigrata in Germania con la famiglia quando aveva 8 anni. Nel frattempo si è sposata ed ha avuto tre figli. Si esibiva nei ristoranti di fronte anche a 2.000 persone. Propone What’s up? dei 4 non blondes. Si girano Clementino, Gigi D’Alessio ed Orietta Berti.

Orietta Berti e Diva Agata cantano insieme Il nostro concerto di Umberto Bindi. Il loro duetto è struggente, due voci che coesistono perfettamente senza sovrapporsi. Diva Agata sceglie a sorpresa Gigi D’Alessio.





The Voice Senior 2021, Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha scelto di fare uno scherzo ai quattro coach. Fingerà di essere una delle concorrenti per scoprire se riescono a riconoscerla e se, soprattutto, si volteranno. Ha scelto di cantare una propria canzone, Testarda io. I primi ad averla riconosciuta sono Gigi D’Alessio e Orietta Berti. Si girano ovviamente tutti e quattro i giudici.

Iva Zanicchi vuole per una sola esibizione ricoprire il ruolo di giudice. Sceglie di accomodarsi accanto a Clementino. Da regolamento qualora il prossimo talento sia valido, solo Clementino potrà premere il bottone.

Il prossimo concorrente è Roberto Barocelli. Viene da Piacenza e lavora nell’azienda di famiglia. Vivono in lui due anime, una “aziendale” e una rock. Ha studiato chitarra classica al conservatorio prima di passare a quella elettrica. Ha fondato nel corso degli anni alcuni gruppi e custodisce molte chitarre elettriche. Interpreta Cinque giorni di Michele Zarrillo. Si voltano tutti i coach. Barocelli sceglie di entrare nel team D’Alessio.

Xin Xu viene dalla Cina. Nel suo Paese ha studiato filosofia orientale. Si è poi trasferito in Italia per studiare la filosofia occidentale. E’ un cantante lirico e pratica le arti marziali. Propone un classico della musica leggera italiana, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Si girano Clementino e Orietta Berti. Xin Xu sceglie Orietta Berti.

The Voice Senior, gli altri protagonisti

Prossima protagonista è Donata Brischetto. Si è sposata quando era molto giovane ed ha avuto una figlia. Dopo la separazione dal marito ha conosciuto Giovanni, con il quale ha una relazione da 25 anni. Lui in qualità anche di maestro e pianista ha risvegliato in lei la passione per il canto, che non aveva mai in realtà del tutto abbandonato. Canta Easy Lady di Ivana Spagna. Si voltano tutti i giudici ma D’Alessio viene bloccato da Loredana Bertè. Donata Brischetto decide di entrare a far parte proprio del team Bertè.

Santo Caccamo lavora come educatore cinofilo. E’ sposato ed ha due cani. Il suo sogno era di fare il musical. Ha iniziato così a prendere lezioni di ballo e di danza. E’ stato animatore nei villaggi turistici ed ha svolto altri mestieri. Interpreta La vita com’è di Max Gazzè. Non viene scelto da nessun coach perché oltre a delle imprecisioni, hanno notato che era molto calante.

Luciano Genovesi ha vissuto da ragazzo negli Stati Uniti con la famiglia. Ora abita a Bologna dove insegna inglese ai bambini. Ha cominciato a cantare proprie nelle osterie bolognesi. Canta Easy dei Commodores. Si voltano Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. D’Alessio però blocca la Bertè. Genovesi sceglie Clementino.