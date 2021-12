Bake Off Italia 9, diretta della quindicesima puntata di venerdì 10 dicembre – Peperita e Lola si sfideranno in duello

Condividi su

Questa sera, venerdì 10 dicembre, va in onda la quindicesima puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Dopo l’eliminazione di Simone nella scorsa puntata e la vittoria del grembiule blu da parte di Roberto, si giunge alla semifinale. I pasticcieri giunti a questo punto sono quattro: Lola, Peperita, Roberto e Daniela. Le prove sono sempre tre: tecnica, creativa, sorpresa. Al termine della prima prova, quella creativa, il migliore otterrà un bonus per la prova tecnica e successivamente verrà decretato il primo finalista. I restanti tre concorrenti affronteranno la prova salvezza e infine verranno decretati gli altri due finalisti. Dunque, al termine della puntata, verrà eliminato un solo concorrente.

Bake Off Italia 9 puntata 10 dicembre – Diretta

Benedetta Parodi dà il via alla semifinale di Bake Off Italia 9. La conduttrice, vestita da assistente di volo, introduce la prima prova ai concorrenti che dovranno riprodurre la loro versione della Pom Pom Cake di Knam: una torta fatta di mashmallow. Roberto, che ha ricevuto nella scorsa puntata per la prima volta il grembiule blu, apre la busta blu, grazie alla quale potrà chiedere ad Ernst e Damiano di preparare una farcitura delle due previste.

Il tempo a disposizione è di 140 minuti.

La prova creativa

La prima concorrente a portare la sua torta all’assaggio è Daniela, che stupisce incredibilmente i giudici. “Ancora una volta ti sei superata”, sono queste le parole di Damiano per la giovane pugliese. Segue Peperita, con una versione “Moon” della Pom Pom Cake, che però presenta poca farcitura e alcuni difetti tecnici. È il turno di Roberto, che ha fatto preparare il caramello da Ernst e Damiano. La sua torta è formidabile, a detta dei giudici, ma esteticamente non riuscita. La Pom Pom Cake di Lola è la più bella, a parte qualche errore interno.

A vincere la prima prova è Daniela, che ottiene un vantaggio per la prossima prova.

La prova tecnica

I concorrenti dovranno ricreare la torta Nuvola di Damiano che contiene una particolarità: dovrà essere adagiata su una nuvola fatta di zucchero. La preparazione sembra facile, ma, in realtà, sono previsti dei passaggi misteriosi diversi per ogni concorrenti. Ognuno di loro ha la ricetta diversa dagli altri, ovvero una descrizione mancante di una preparazione in particolare. Arrivati al punto mancante, i concorrenti dovranno bucare uno dei due palloncini al loro fianco. In uno c’è la ricetta mancante, nell’altro una penalità che dovranno scontare.

Il vantaggio di Daniela è avere la ricetta completa e zero passaggi mancanti.

Peperita, Roberto e Lola scoppiano il loro palloncino e tutti fortunatamente bucano quello giusto.

La classifica dal peggiore al migliore è la seguente: Peperita, Lola, Daniela e Roberto.

Roberto è il primo finalista.

La prova a sorpresa

Prima della prova a sorpresa, Peperita ha un crollo emotivo a causa del suo quarto posto alla prova tecnica. Dopo aver pensato di abbandonare il gioco, si riprende e continua, seppur demotivata.

La prova a sorpresa preparata da Clelia consiste nel preparare una Baked Alaska decorata con lo zucchero filato.

La migliore della prova è Daniela, che vola diretta in finale insieme a Roberto. È il momento di decretare il terzo finalista. Qui Knam annuncia che non ci sarà nessun eliminato e che, dunque, Peperita e Lola andranno entrambe in finale, ma dovranno sfidarsi in duello per poter aver accesso alla finalissima.