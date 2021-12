Il Collegio 6 diretta 13 dicembre: penultima puntata ricca di novità

Condividi su

Il Collegio 6 diretta 13 dicembre. Nuovo appuntamento questa sera su Rai 2 con la settima puntata del docu-reality visibile anche in streaming su RaiPlay. Tante le novità e i colpi di scena che accadranno in questo penultimo appuntamento.

Il Collegio 6 diretta 13 dicembre: penultima puntata

Il Collegio 6 è ambientato nel 1977, l’anno di Portobello, di Sandokan, di We are the Champions, della febbre del sabato sera, dell’arrivo del colore, del Super 8, del punk. Sono anni di fermenti politici, artistici e culturali. Questo clima viene raccontato e vissuto dai collegiali ospiti dell’Istituto Regina Margherita di Anagni.

La voce di Giancarlo Magalli racconta e accompagna le avventure dei giovani studenti. Tante rege infrante nel corso dell’ultima puntata. Rubino, Ricorda e Cresta si impegnano per recuperare e superare le prove per riottenere la cravatta.

Settimana decisiva per i collegiali che li condurrà dritti agli esami finali.

Il Collegio 6 diretta 13 dicembre: gara didattica

Maschi contro femmine per la gara didattica d’italiano. I ragazzi sono chiamati a scrivere delle parole, coniugare verbi al passato. Oltre a tanti strafalcioni anche dei punti. Vince la squadre delle ragazze.

Il premio vinto è un godurioso pane e nutella. Si proseguono con le gare didattiche di geografia. E non mancano degli scivoloni paurosi. Alla domanda dove si trova l’isola di Ponza è stato rispost0: Friuli Venezia Giulia.

Edoardo Lo Faso vince l’ambit premio: l’acqua frizzante. Il professor Maggi e la professoressa Petolicchio interrogano i ragazzi a cui è stata tolta la cravatta. Deve essere ancora interrogato Davide Cresta.

Gli viene chiest di parlare di Grazia Deledda e del movimento letterario che rappresenta, di Kapler. Il ragazzo dimostra di non aver studiato, quindi viene invitato a lasciare l’aula.

La recita in inglese di Cenerentola

Gli attori sono pronti per andare in scena, pubblico in sala e sipario aperto. Cinderella is coming. I ragazzi mettono impegno e anche tanta allegria, lasciando basiti i professori. Le stupidaggini fatte in scena hanno rovinato la performance.

Questo ha generato una grande delusione nell’insegnante, nel Preside e anche in Matilde, vittima di uno spiacevole incidente. Rubino riottiene la cravatta. Anche Ricorda riottiene la cravatta. Per Cresta le cose si mettono molto male.

Alla fine anche a lui è stata data la possibilità di rimanere ma come l’oliva per fare l’olio, anche Cresta si deve impegnare e spremere me migliorare.

Il Collegio 5 diretta 13 dicembre: I giochi senza frontiere

I ragazzi guardano in tv Giochi senza frontiere, che non sembra proprio rispecchiare il sentimento di gioco e divertimento dei collegiali. Matilde rimugina sul torto subito e cerca un confronto con chi le ha dato uno schiaffo e fatto cadere durante la recita.

Corsa ad ostacoli e salto in alto: questi sono le discipline nelle quali i ragazzi si sfideranno ai Giochi della gioventù a Il Collegio 6.

Palazzo è il primo a tagliare il traguardo. Sofia Federico ha dei problemi e non riesce a proseguire la gara. Non vuole arrivare ansimante a fine gara. La reazione della ragazza sorprende. Viene squalificata perché non ha completato il giro.

Come andrà con il salto in alto? Russo non riesce a superare l’asta. Nessuno dei ragazzi riesce a passare senza far cadere l’asta. Palazzo vince entrambe le gare. Masserini vince per le ragazze. Fiorella vince la coppa per il talento dimostrato nella telecronaca della gara.

Il Collegio 6 diretta 13 dicembre: una lezione inaspettata

Arriva la professoressa Sette che affronterà con i ragazzi il tema della sessualità. Sprona i ragazzi a fare delle domande sulla sfera sessuale e sull’intimità.