Grande Fratello Vip 6 Manila Nazzaro lascia: cosa c’è dietro la telefonata ricevuta

Condividi su

Grande Fratello Vip 6: Manila Nazzaro lascia. Il reality di Canale 5 a poche settimane dal Natale riserva un colpo di scena inaspettato, che scompiglia gli equilibri della Casa. La reazione degli altri concorrenti, tra stupore e incredulità.

Grande Fratello Vip 6 Manila Lazzaro abbandona

L’ex Miss Italia ha preso nelle ultime ore una decisione che proprio nessuno si aspettava, rinunciando alla prosecuzione della sua permanenza in gioco. A far scattare nella concorrente una scelta tanto sofferta sembra siano stati alcuni non meglio precisati motivi familiari.

Manila ha parlato in confessionale con alcuni parenti, da cui ha appreso il fatto che l’ha portata a rinunciare al gioco. Al Grande Fratello Vip 6 Manila Nazzaro è stata una presenza che ha portato equilibrio, saggezza, serenità.

Merce rara considerato il cast di questa nuova edizione del GFVip. Prima di andar via Manila ha parlato con gli altri concorrenti del reality dicendo: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare”.

Le parole di Manila a Soleil

Quindi ha proseguito rivolgendosi alla Sorge: “Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare con una donna così giovane, così brava, tempisticamente perfetta”.

Ed ancora: “Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati”. Parole bellissime, ma soprattutto sincere, che hanno emozionato tutti.

Il dispiacere degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6 era del tutto evidente: “Vedi, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere“, ha commentato Davide Silvestri.

Manila che ha sempre la parola giusta al momento giusto per tutti ha replicato: “Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela”.

In un momento successivo della giornata Aldo Montano ha svelato ai coinquilini che Manila Nazzaro è stata costretta a cambiare idea in seguito ad una telefonata ricevuta al GF Vip: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma non lo può dire“.

Alex, Soleil, Lulù e Manuel: i protagonisti del reality

Che piaccia o no a tener banco e catalizzare l’attenzione del pubblico sono Alex Belli e Solei Sorge, ma anche Manuel e Lulù.

Nelle ultime ore l’attore di Centovetrine ha avuto un colpo di testa e tentato di uscire dalla porta rossa (alias la porta d’ingresso) che è ben chiusa. E in tanti sui social si domandano come mai Alex abbia fatto l’ennesimo gesto teatrale, pur sapendo che quella porta è chiusa mentre quelle di sicurezza sono aperte.

Altra situazione tutta da decifrare ancora è quella del ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù, che sono arrivati al punto di dirsi ‘ti amo’. Ma non dovevano vedersi più?