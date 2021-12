Condividi su

Questa sera, 17 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6, 17 dicembre 2021, Alex torna nella casa per parlare con Soleil

Inizia il programma. Alex torna in studio e racconta di aver fatto pace con Delia, ma di dover fare ancora molto per riconquistare la fiducia della compagna. “Andar via è stata la scelta giusta, non potevo buttare tre anni e mezzo di amore con Delia. Stiamo vivendo momenti in cui ci amiamo e capiamo e momenti di tilt”. Signorini mostra le immagini, rubate dai paparazzi, di alcune liti furiose tra Alex e Delia.

Prima che Alex rientri nella casa vengono mostrate le reazioni ed i commenti dei suoi ex coinquilini. I vip dicono di star meglio senza di lui. Katia arriva a dire che si sentiva soffocata ed intossicata dalla sua presenza e dalla sua “recita”.

L’unica a non pensare che Soleil sia stata raggirata da Alex e Delia è Miriana, che ritiene la Sorge fosse loro complice. “Per quale motivo ti sei così impuntata nel pensare o dire qualcosa quando non c’entri nulla?” – le domanda Soleil. “Lei strumentalizza, è molto simile ad Alex. Strumentalizzavano insieme”- risponde Miriana. “Hai mai sentito parlare di plagio?” – controbatte Katia difendendo Soleil. La discussione è accesa tra i vip, che non hanno le idee chiare in merito.

Gf vip 6, le scuse di Alex

Alex si confronta con Katia, Davide, Jessica e Biagio. “Non volevo intossicarvi. Vi chiedo scusa se questo è stato e mi dispiace perchè quello che ho provato a fare dall’inizio è mettermi al vostro servizio, abbiamo creato arte. Mi è scappata di mano la cosa. Fuori avevo qualcosa di più importante da salvaguardare. Io in tre mesi ho vissuto con Soleil per quello che ero, è un’amica e la amo più di qualsiasi cosa io abbia amato qui dentro. In questa storia era l’unico modo di venir via. La mia uscita l’avevo progettata” – dice.

“E’ emozionante guardarti negli occhi perchè sei cambiato. In questi mesi sei impazzito, volevi fare tutto e ci soffocavi. Ti vedo ora e sei un altro” – commenta Katia. La Ricciarelli gli chiede se è felice ed Alex risponde di sì.

Biagio rinfaccia ad Alex di non aver avuto rispetto nei confronti di Soleil. Belli tenta di discolparsi, spiegando di aver vissuto l’intensità del suo rapporto con Soleil equamente ricambiato. “Ti mancano dei tasselli di lettura” – continua a ripetergli Alex, a cosa si riferisca non è chiaro.

Gf vip 6, l’incontro con Soleil

Belli si confronta anche con Soleil. “Amica mia, sei stata una compagna di viaggio pazzesca e ho vissuto momenti incredibili. Ci siamo lasciati trasportare sin dall’inizio. Solo io e te sappiamo che era tutto tangibile e vero. Non potevamo avere oltre che questo” – le dice. “Mi manchi e sono delusa. Ti sei perso nello show. Hai una vita da set. Hai mancato di rispetto a tutto quello che di bello avevamo costruito. Lo show più bello è la realtà, mi piace dire le cose in faccia” – risponde lei.

Soleil ed Alex ammettono di essersi scambiati “coccole reciproche”, anche se la Sorge ritiene che l’intensità delle parole abbia superato quella delle azioni. “Il peggio è avvenuto sotto i vostri occhi di giorno” – sostiene Soleil.

Alfonso chiede alla Sorge se sceglierebbe di escludersi dal gioco abbracciando Alex e lei confessa che con il cuore lo farebbe, ma per amore verso se stessa no.

Eva Grimaldi fa il suo ingresso nella Casa. Intanto si inizia con il dentro-fuori, che stavolta però avverrà in studio. Davide, Manila e Sophie scelgono di rimanere.

Gf vip 6, 17 dicembre 2021, gli amori della Casa

Si fa il punto della situazione sulla love story tra Manuel e Lulu. I due giovani si sono finalmente lasciati andare e vivono con spensieratezza il loro amore. Manuel si sta “Lulizzando” a tal punto che Alfonso gli chiede di farsi fare i codini da Lulu e lui accetta.

C’è un altro rapporto nella casa, che però è molto meno affiatato, quello tra Sophie e Gianmaria. La Codegoni continua ad essere altalenante nel suo avvicinamento, mentre Gianmaria si dice cotto di lei: “Per me l’amore viene di tutto“. “Tra noi le cose sono molto chiare. Non siamo fidanzati, ma stiamo trovando il nostro equilibrio” – spiega stasera.

“Sono contenta perchè passiamo tanto tempo insieme e stiamo bene. Spero che un giorno possa diventare di più, però per ora non siamo fidanzati” – commenta Sophie. “Noi siamo all’antica, i baci li diamo solo se siamo convinti” – osserva Eva Grimaldi.

Gf vip 6, Aldo abbandona la Casa

In studio Soleil e Jessica decidono di continuare il loro percorso nella casa; Aldo è molto combattuto, ma decide di abbandonare il gioco. “Da sportivo ci sono già passato quest’estate. Non è facile lasciare la squadra, ma lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli. Sono sempre dritto nelle mie scelte, ero programmato per fare tre mesi di programma ed ho raggiunto i miei obiettivi. Ho tre figli a casa e voglio vedere crescere il bimbo piccolo” – dice.

Aldo fa un bilancio della sua permanenza nella casa. Sul suo podio delle amicizie ci sono Manuel al primo posto, Gianmaria al secondo e Katia la terzo. A loro Montano comunica singolarmente la sua scelta. Manuel e Gianmaria piangono per l’amico. Manuel singhiozza abbracciandolo, si sente perso senza di lui. “Sei meraviglioso tesoro, sei speciale. Vai avanti” – lo rassicura Aldo.

“Vieni qua Aldone mio, mi sento vedova. Mi penserai ogni tanto?” – gli dice Katia stringendolo a sé. “E’ solo l’inizio di una bellissima avventura. La mia amicizia con voi inizia qui” – spiega Montano.

Gf vip 6, 17 dicembre 2021, immuni e nominati

Aldo saluta tutti, abbraccia ancora una volta Gianmaria e Manuel ed esce dalla porta rossa.

C’è chi va e c’è chi viene. Alessandro Basciano e Federica Calemme entrano nella casa.

Gli immuni della puntata sono Sophie, Katia e Jessica. Sonia sceglie Soleil ed Adriana sceglie Giucas.

I nominati sono Manuel, Gianmaria, Giacomo e Valeria, Carmen, Lulù, Miriana e Biagio.