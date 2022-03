Serale Amici 2022, anticipazioni, le tre squadre, alunni, giudici

Condividi su

Sabato 19 marzo, dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 2022. Alla conduzione del celebre talent show, giunto oramai alla sua ventunesima edizione, ritroveremo Maria De Filippi. Come accaduto lo scorso anno, anche questa volta i concorrenti sono stati suddivisi in tre diverse squadre, ognuna capeggiata da due professori.

Serale Amici 2022, confermate le squadre dello scorso anno

Le tre diverse squadre del serale di Amici 2022 sono, in sostanza, identiche a quelle dello scorso anno. Le uniche differenze sono relative al nuovo professore di ballo Raimondo Todaro e al cambio di categoria di Lorella Cuccarini, non più docente di danza ma di canto (sostituendo, di fatto, Arisa).

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano potrà contare su ben sette allievi. In particolare, i ballerini sono Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito. I cantanti, invece, sono Luigi Strangis, Giò Montana, Calma e LDA.

Il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, invece, è il meno numeroso del serale di Amici 2022 ed è formato dai ballerini Dario Schirone, John Erik e Alice. I cantanti, invece, sono Albe e Crytical.

Infine, lo schieramento composto da Lorella Cuccarini e da Raimondo Todaro è formato dai tre cantanti Aisha, Sissi e Alex e dai tre ballerini Christian Stefanelli, Serena Carella e Nunzio Stancampiano.

Serale Amici 2022, confermati i tre giudici

Le tre diverse squadre, nel corso delle puntate del serale di Amici 2022, si sfideranno tra loro per determinare di volta in volta i concorrenti a rischio eliminazione. Anche in questa edizione, dunque, sarà fondamentale il ruolo dei tre giudici, chiamati a esprimere le loro preferenze nelle varie sfide.

Nelle scorse settimane si era diffuso un vero e proprio toto-nomi sui possibili giudici, coinvolgendo (tra gli altri) anche la cantante Giorgia e l’attrice Greta Scarano. A valutare le esibizioni, invece, saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. La produzione di Amici 2022, infatti, ha scelto di confermare i giudici presenti lo scorso anno.

Cambia la programmazione di Canale 5

Con l’inizio del serale di Amici 2022, infine, cambia anche la programmazione di Canale 5. Lo speciale pomeridiano della domenica, infatti, non andrà più in onda. Confermato, invece, l’appuntamento quotidiano con il daytime, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:10.