Fratelli di Crozza 18 marzo diretta: monologhi, personaggi, parodie

Condividi su

Inizia alle 21.25 su canale Nove la puntata del 18 marzo di Fratelli di Crozza, lo show televisivo con Maurizio Crozza. Tra le parodie di alcuni volti televisivi, esponenti politici, e monologhi incentrati sull’attualità, quali nuovi personaggi proporrà il comico genovese?

Fratelli di Crozza 18 marzo diretta

La puntata di Fratelli di Crozza del 18 marzo, inizia con un monologo incentrato sull’attuale situazione in Ucraina, e sul conflitto in atto. Subito dopo il comico genovese propone ai telespettatori la parodia dell’imprenditore Alberto Forchielli, ormai un cult del show. “Il nostro mondo è ormai all’estrema unzione, che però ce la faremo a sputi, perché l’olio oggi non te lo procura manco il cartello del medellin”.

Tra i temi di attualità su cui si sofferma Maurizio Crozza c’è l’aumento del prezzo della benzina, un gancio per la prossima parodia, ovvero quella del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani: “L’eccessivo costo della benzina? E’ una colossale truffa. Non so perché!”.

Silvio Berlusconi e Renato Brunetta

La puntata di Fratelli di Crozza continua con la parodia di Silvio Berlusconi: “Al non-matrimonio non invito i non-amici. Salvini e Meloni non li invito”. Subito dopo il comico genovese è il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Immaginate una pubblica amministrazione sexy. Lavorare per la pubblica amministrazione oggi è diventato sexy.