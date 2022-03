Condividi su

Questa sera, 19 marzo 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Amici 21, 19 marzo 2022, diretta prima puntata serale

Inizia il programma. Maria introduce la giuria, composta anche questa volta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

I giudici partecipano ad una challenge lanciata da Oreo. Vince Emanuele Filiberto che sceglie una busta contenente il nome della prima squadra che inizierà la sfida. La fortunata è la squadra Celentano-Zerbi, che sfida quella Peparini-Pettinelli.

Inizia la prima manche. La prima prova è Albe vs Luigi. Albe canta “Uptown funk” aggiungendoci le proprie barre. Luigi interpreta una cover di “Rumore” accompagnandosi con la chitarra elettrica. Al termine della performance sul led compare un omaggio alla Carrà. De Martino e Stash sono conquistati dall’arrangiamento di Luigi, che vince con due voti.

La seconda prova è Calma e LDA vs John Erik. John Erik veste i panni di un galeotto in una coreografia sulle note di “Crazy little thing called love”. Calma e LDA duettano in “Vento d’estate” di Silvestri.