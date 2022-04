Melaverde 1 maggio, dalla provincia di Modena in Alta Val Camonica

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 1 maggio 2022. Come tradizione i due conduttori on the road percorrono l’Italia da Nord a Sud, alla ricerca delle eccellenze agricole e agro alimentari del nostro Paese. Dopo il viaggio della scorsa settimana, vediamo dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Tutte le anticipazioni.

Melaverde 1 maggio Bianca Modenese

Nella puntata di Melaverde di domenica 1 maggio, si parla soprattutto della Vacca Bianca Modenese. E, in particolare, del Parmigiano Reggiano DOP realizzato con il latte di tale bovino.

Parmigiano Reggiano DOP è il nome di una grande eccellenza che dal 2005 è stata legata ad una razza bovina originaria del modenese che rischiava di scomparire.

Oggi, domenica 1 maggio, le telecamere di Melaverde raggiungeranno il comune di Zocca in provincia di Modena, cuore della Food Valley. Qui un gruppo di allevatori ha unito le forze per salvare un pezzo di storia agricola di questa terra. Conosceremo questa particolare vacca, il progetto di recupero e le caratteristiche del suo latte.

Entreremo poi in caseificio per seguire le storiche fasi della produzione del Parmigiano Reggiano DOP fino alle sale di stagionatura dove ogni forma riposa per 18, 24 o 36 mesi. Conosceremo poi un formaggio tradizionale che da sempre viene preparato con il latte di questa storica razza, una ricetta tradizionale che restituisce un’eccellenza di nicchia del modenese.

Dopo aver visto dove si è recato Vincenzo Venuto, ecco dove si trova Ellen Hidding.

Famiglia di Montagna

Questa settimana, nella puntata di Melaverde di domenica 1 maggio, la conduttrice Ellen Hidding si reca a trovare una famiglia che ha creduto nella montagna e ha messo in piedi varie attività. Tutto questo per ridare valore ad un territorio e anche un futuro ai propri figli. Siamo in Alta Valcamonica, in provincia di Brescia, sul territorio del Comune di Paisco Loveno. Siamo in mezzo alla natura, ma qui più che altrove, creare economia e poter vivere del proprio lavoro vuol dire grande impegno. E soprattutto credere fermamente in quello che si fa e che si vuole fare in futuro. Ivan affumica ancora con un metodo antico i suoi salumi, e produce piccoli formaggi artigianali, Serena, la compagna, realizza confetture con i piccoli frutti coltivati in azienda. Ma saranno tante altre le cose da scoprire in questo piccolo mondo nascosto tra le montagne lombarde. Melaverde è fruibile anche su MediasetPlay.