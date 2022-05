Amici 21, la semifinale in onda sabato 7 maggio: i finalisti candidati alla vittoria

Condividi su

Manca poco al serale di Amici 21, all’attesa semifinale in onda sabato 7 maggio in prime time su Canale 5. Sono trapelate alcune anticipazioni del programma di Maria De Filippi dopo la registrazione della puntata avvenuta nelle ultime ore negli studi Mediaset. Finalmente sono stati selezionati i talenti che accederanno alla finalissima in programma per il 14 maggio, che sarà in diretta. Gli allievi che l’hanno spuntata nelle varie prove previste nell’ottava puntata del talent sono Alex, Albe, Luigi, Sissi, Dario, Serena e Michele, i papabili candidati alla vittoria di Amici 2022. Scopriamo tutte le anticipazioni della semifinale di Amici 21 che porterà gli allievi ad un passo dal sogno di entrare nel firmamento delle star del talent show targato Mediaset.

Le anticipazioni della semifinale di Amici 21

Per la semifinale di Amici21 del 7 maggio si prevedono delle novità in scaletta. Rimane inalterata la regola delle tre manche in cui gli artisti in gara si sfidano nelle prove canoniche, due di canto e una di ballo. Però, anziché l’eliminazione come nelle puntate precedenti, la De Filippi ha annunciato che il superamento delle sfide segnerà un avanzamento “in positivo” per i talenti. Gli allievi vincitori delle sfide sono tre che si aggiudicano di diritto l’accesso alla serata finale. I quattro allievi che non hanno passato il turno andranno al ballottaggio e solo due tra loro la spunteranno e potranno apparire nella puntata finale di Amici 21.

Nell’ottava puntata, la semifinale del serale di Amici, si è decretata la prima finalista che è la cantante Sissi. Il secondo allievo finalista è Michele, il ballerino di danza classica del team Celentano Zerbi. Insieme a Luigi, il terzo finalista del talent show di Canale 5. E’ il momento del ballottaggio tra i quattro giovani talenti rimasti in gara al fine di selezionare gli altri due finalisti.

Ma questo dato è, tuttora, ancora ignoto in quanto la conduttrice Maria De Filippi annuncerà il verdetto al pubblico e agli allievi in casetta nel corso della semifinale in onda sabato 7 maggio. Tra Alex, Albe, Serena e Dario, i quattro allievi finiti al ballottaggio, soltanto due di loro accederanno alla serata della finale di Amici 2022.

Le sfide di canto e ballo tra i talenti in gara

Nel corso dell’esecuzione delle diverse sfide disputate nell’ottava puntata, la prima finalista scelta dopo la manche iniziale è Sissi, alla fine della seconda manche, di ballo, Michele è il prescelto dalla giuria, a seguito della terza, di canto, la spunta Luigi. Nella semifinale di Amici 21 che andrà in onda sabato 7 maggio il pubblico assisterà alle sfide in cui si esibiranno i cantanti e ballerini in gara.

Nella prima manche si sfidano:

Sissi contro Luigi, vince Sissi,

Sissi contro Luigi, vince Luigi,

Alex contro Albe, vince Alex,

Alex contro Sissi, vince Sissi.

Nella seconda manche in sfida:

Michele contro Dario, vince Michele,

Michele contro Serena, vince Serena,

Guanto di sfida Michele contro Dario, vince Michele.

Nella terza manche in sfida:

Luigi contro Alex, vince Alex,

Luigi contro Alex, vince Luigi,

Guanto di sfida Luigi contro Albe, vince Albe,

Luigi contro Albe, vince Luigi.

Ospite canoro del serale di Amici

Maria De Filippi apre le porte del suo talent show ad un’artista del mondo musicale, esempio di successo per i giovani talenti al loro debutto in televisione. L’ospite della semifinale di Amici 21 sarà il cantante lanciato da X Factor, Marco Mengoni, che interpreta il nuovo singolo No stress estrapolato dal suo ultimo disco in uscita venerdì 6 maggio.