Made In Sud diretta 16 maggio: Lorella Boccia torna all’Auditorium

Lunedì 16 maggio è andata in onda su Rai 2 la quinta puntata di Made in Sud, dall’Auditorium Rai di Napoli. Accanto a Clementino torna Lorella Boccia, insieme a Maurizio Casagrande, dopo lo stop della scorsa settimana a causa della positività al Covid.

Come di consueto sono molti i comici che si alternano sul palco, tra quelli storici e le new entry.

Nella diretta del 16 maggio i primi a salire sul palco sono Gli Arteteca che anche questa settimana basano il loro monologo sulle differenze tra gli uomini e le donne. Le mogli ad esempio si lamentano continuamente con i coniugi perché sono disordinati mentre loro sono attente alla pulizia e all’ordine. Tra gli altri luoghi comuni anche il fatto che le suocere sanno cucinare meglio delle nuore.

Enzo & Sal tornano con l’Incazza News. L’incazzatore personalizzato se la prende con il Giro d’Italia, in quanto le amministrazioni locali hanno richiuso le buche solo nei tragitti in cui sarebbero passati gli atleti.

Torna Eddy Scampia che si definisce il più grande “neopoetico” del mondo ma non sa nulla sulla poesia. In compenso però ha realizzato un’ironica filastrocca sui Bitcoin.

Matranga & Minafò propongono il “Maestro Riccardo Pace” che suona con le mani per il prossimo Eurovision.

Arriva lo spacciatore di battute: “Se aspetto un anno per fare una tac, sono paziente?”. ” Una ragazza lasciata dal fidanzato in riva al mare diventa poi amareggiata?”.” Gli stitici non portano gli orologi perché il tempo stringe?”.

Paolo Caiazzo continua il suo racconto sulla pandemia, spiegando che in alcuni paesi sta tornando il lockdown. Ricorda poi i primi mesi di chiusura forzata quando uscivamo numerose volte al giorno per portare a passeggio il cane.

Entrano in scena i Gemelli di Guidonia che imitano Mahmood e Madame.

Made In Sud, le altre esibizioni

Ciruzzo anche questa settimana non riesce a trovare qualcuno che giochi a pallone con lui. Citofona ad Heidi che è impegnata a studiare il suo poeta preferita, Giovanni Pascoli. Anche Alessandro Magno è occupato ma chiede di portargli della frutta in quanto re della Macedonia.

“Nicola Babbe Sho” si arrabbia sembra con l’aiutante Vito, che non capisce nulla. Racconta di aver acconciato Malgioglio, Laura Pausini e Cattelan.

Serena Caputo ha un nuovo fidanzato da presentare al padre Antonio D’Ausilio. Si presenta un ragazzo che si definisce imprenditore, che però è il classico tipo tamarro, che non riesce a parlare in italiano corretto.

Sale sul palco Simone Schettino, che riconosce che in molti casi le donne sono superiori agli uomini. Un esempio è il fatto che le donne sono multitasking in quanto riescono a fare molteplici attività. Lavora inoltre anche più degli uomini perché il lavoro continua anche a casa, tra pulizie, cucina e figli.

Gli Arteteca dedicano ogni lunedì ai loro giochi di ruolo erotici. Enzo sarà il Conte Dracula mentre Monica interpreta una ragazza indifesa che si trova nel suo castello. Enzo si presenta davanti a lei indossando come mantello una busta dell’immondizia e come denti appuntiti due cannucce bianche.

Ciro Giustiniani invece ha preparato un monologo sulla depilazione maschile, che è sempre più in voga. Ma anche sulle donne che spendono molto denaro per decorare le unghie.

Tornano Matranga & Minafò che discutono sul fatto che al Sud c’è un’alta percentuale di disoccupati tra i giovani, che spesso non si mobilitano per trovare lavoro perché percepiscono il Reddito di Cittadinanza. Spesso rifiutano anche perché i datori di lavoro oltre a sfruttare i lavoratori, non fanno nemmeno i contratti.

Livio Cori e Mavi interpretano Ancora di Eduardo De Crescenzo.