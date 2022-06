Stasera in tv mercoledì 15 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 15 giugno 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Oltre a lanciare appelli per le sparizioni più recenti, il programma condotto da Federica Sciarelli continua a parlare dei vecchi casi rimasti insoluti. Per contattare la redazione attraverso i social, oltre alla pagina Facebook, c’è l’indirizzo Twitter@chilavistorai3. L’indirizzo di posta elettronica è 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Prima della prima. Il dietro le quinte della tragedia lirica messa in scena al Teatro Massimo di Palermo con la regia di Alessandro Talevi. Sul podio Roberto Abbado. L’opera racconta la vicenda di Elisabetta e fa parte del “ciclo delle regine Tudor” di Donizetti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Tra servizi esclusivi e serrati dibattiti in studio prosegue il programma di attualità politica ed economica condotto da Veronica Gentili. Per i numerosi fan della giornalista romana c’è una bella notizia: anche quest’anno l’approfondimento in sua compagnia proseguirà per tutta l’estate.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo, con Claudio Santamaria. Forti dei dati di vendita in crescita, Nicastro (Claudio Santamaria) e i suoi giornalisti continuano ad indagare su Navarra. Perciò si recano a Corleone per seguire una manifestazione contro il latifondo guidata dal giovane sindacalista Vito Monteleone, erede dello scomparso Perrotta.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Anche per Andrea Purgatori quello di stasera è l’ultimo appuntamento della stagione, ma tra serate che riproporranno il meglio di questa edizione e puntate speciali di “Atlantide presenta“, sarà spesso in video anche d’estate.

Su Tv8, alle 21.00, il reality Quattro matrimoni in Italia. Anche stasera Costantino della Gherardesca gestisce la sfida tra quattro spose. Ognuna va al matrimonio delle altre tre, e poi vota le varie categorie: location, abito, cibo, evento. Ma l’ultima parola tocca al conduttore.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi. Durante la cena, Key riceve un ultimatum da Mark; Martine, invece, ha un’accesa discussione con Steven. Nel frattempo, nemmeno l’appuntamento di Aryanna e Sherlon va come i due avevano previsto.

I film di questa sera mercoledì 15 giugno 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2014, di Riccardo Milani, Scusate se esisto!, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Marco Bocci. Le ambizioni dell’architetto Serena (Paola Cortellesi) fanno i conti con il maschilismo imperante nel mondo del lavoro. Ma un giorno, dopo aver conosciuto Francesco (Raoul Bova), mette in atto con il suo aiuto una strategia molto particolare per riqualificare il quartiere romano di Corviale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Andrew e Jon Erwin, Cosa mi lasci di te, con K.J. Apa. La biografia dell’interprete di musica cristiana Jeremy Camp: una vita segnata dalla lotta contro le avversità, in una battaglia in cui si è sempre aggrappato all’amore e alla fede.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Neil Marshall, Hellboy, con David Harbour. Hellboy, il semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali, questa volta è impegnato in una missione a Londra per fronteggiare un’antica strega malvagia tornata dal regno dei morti.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1999, di David Lynch, Una storia vera, con Richard Farnsworth. Alvin Straight, un contadino dell’Iowa di 73 anni, viene a sapere che il fratello ha avuto un infarto. Decide allora di raggiungerlo in Minnesota a bordo di un piccolo trattore.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Richard Curtis, Love actually – L’amore davvero, con Hugh Grant. Sullo sfondo di una Londra natalizia, si dipanano alcune vicende amorose: due anziani coniugi; un bambino e il patrigno; il primo ministro e la segretaria; due giovani sposi.

Stasera in tv mercoledì 15 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Giulio Manfredonia, Qualunquemente, con Antonio Albanese. Tornato in Calabria dopo un periodo di latitanza, Cetto divide la sua casa con moglie e amante. Candidatosi a sindaco del paese, comincia a promettere tutto a tutti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di A. Taylor, I molti santi del New Jersey, con Michael Gandolfini. Anni 60. A Newark scoppiano le rivolte tra italoamericani e afroamericani mentre il giovane Tony Soprano apprende dal suo mentore, Dickie Moltisanti, le prime lezioni di “malavita”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici 2 – I crimini di Grindelwald, con Eddie Redmayne. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald, Albus Silente arruola l’ex studente Newt Scamandro. Ma quest’ultimo è ignaro dei reali pericoli che lo attenderanno.