Chi l’ha visto? 22 giugno, diretta: Federica Sciarelli si occupa del caso di Angela Celentano

Mercoledì 22 giugno, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Alla conduzione, come di consueto, ci sarà Federica Sciarelli. Nel nuovo appuntamento si tornerà a parlare del caso di Angela Celentano, bimba di 3 anni scomparsa nel 1996 sul monte Faito. Il programma si occuperà anche della scomparsa di Andreea, campionessa di tiro a segno. A tal proposito, durante Chi l’ha visto? del 22 giugno la conduttrice accoglierà in studio il fidanzato Simone, indagato per sequestro di persona. Come sempre non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto provenienti dal pubblico a casa.