Stasera in tv martedì 9 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 9 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, Filorosso. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Speciale, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv martedì 9 agosto 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Continuano le repliche dello show di Enrico Brignano, raro esempio di programma di prima serata a durata ridotta, più o meno un’ora. Un concentrato di risate, racconti e satira di costume che fa anche riflettere. Ad affiancare il comico romano ritroviamo la sua compagna Flora Canto e Andrea Perozzi.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Un altro martedì sera in compagnia di Giorgio Zanchini e Roberta Rei con il loro approfondimento giornalistico dedicato, in questo periodo, quasi esclusivamente alla campagna elettorale per il rinnovo di Camera e Senato. Il voto, in programma domenica 25 settembre, è sempre più vicino.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 20.30, l’attualità con Controcorrente Speciale. Anche questa settimana Veronica Gentili va in onda pure al martedì in prima serata, e sarà così fino al 23 agosto. L’attualità politica, gli scontri e le polemiche in vista delle elezioni del 25 settembre sono sempre al centro del dibattito, insieme alle preoccupazioni per il prezzo del carburante.

Su Canale 5, alle 21.20, l’attualità con Viaggio nella grande bellezza. Rivediamo la puntata trasmessa il 5 gennaio 2021, dedicata a Roma. Cesare Bocci ci accompagna a visitare il Campidoglio e i Fori Imperiali, Piazza di Spagna e la caratteristica Piazza Navona. Inoltre, il conduttore porta i telespettatori alla scoperta del Ponte Sant’Angelo e di Palazzo Colonna.

Su Italia 1, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live Compilation. Stasera vanno in onda le migliori esibizioni dai palchi di “Battiti Live“, il Festival musicale itinerante di Radio Norba condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i protagonisti, Fedez con Tananai e Mara Sattei, Elodie, Michele Bravi, Giusy Ferreri, Marco Mengoni e Francesco Gabbani.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In Onda. Marianna Aprile e Luca Telese affrontano come sempre i temi dell’attualità politica ed economica che stanno catalizzando l’attenzione generale. Tra questi spiccano le prossime elezioni politiche e la guerra in Ucraina.

Su Real Time, alle 21.20, il reality L’amore non ha età. Alcune coppie sono determinate a dimostrare che la grande differenza di età non può ostacolare il loro amore. Come riescono a mantenere vivo il loro rapporto? A Brighton incontriamo Norma, di 68 anni, e Chris più giovane di lei di ben 32 anni.

I film di questa sera martedì 9 agosto 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 1998, di Alex Proyas, Dark City, con Rufus Sewell, Jennifer Connell. Un uomo che ha perduto la memoria viene accusato di omicidio. Con l’aiuto di un ambiguo dottore scoprirà di essere vittima di una macchinazione aliena.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1982, di Paolo e Vittorio Taviani, La notte di San Lorenzo, con Omero Antonutti. 10 agosto 1944. Nel paese di San Miniato, in Toscana, i tedeschi si stanno ritirando e convincono il vescovo a radunare la gente nella chiesa per aver salva la vita. Ma alcuni non si fidano e scappano.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1995, di Claudio Fragasso, Palermo Milano solo andata, con Giancarlo Giannini, Raoul Bova. Sei giovani poliziotti hanno l’incarico di scortare da Palermo a Milano un ragioniere della mafia pentito. L’uomo deve testimoniare al processo contro il potente boss Scalia.

Stasera in tv martedì 9 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2012, di Philipp Stolzi, The expatriate – In fuga dal nemico, con Aaron Eckhart. Ben Logan, ex agente della Cia, lavora per una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Ma ben presto scopre di essere al centro di un complotto internazionale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2014, di Grethe Boe Waal, Operation Artic, con Kaisa G. Antonsen. Norvegia. Julia e i gemelli Sindre e Ida partono di nascosto per raggiungere il padre, ma finiscono a Spitsbergen, un’isola deserta. La lotta per la sopravvivenza sarà durissima.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Steven Soderbergh, No Sudden Move, con Benicio Del Toro. Anni 50, Detroit. Ronald, Curt e Charley, tre delinquenti, vengono ingaggiati per costringere un impiegato della General Motors a rubare un documento aziendale. Ma il piano si complica.