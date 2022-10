Domenica In 2 ottobre, ospiti e anticipazioni: arrivano Serena Rossi, Rita Dalla Chiesa e Asia Argento

Condividi su

Domenica 2 ottobre, dalle ore 14:00 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre lo storico programma pomeridiano della Rai vi è Mara Venier. Come di consueto, anche il prossimo appuntamento è fruibile in streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In 2 ottobre, Serena Rossi presenta Mina Settembre 2

Durante Domenica In del 2 ottobre, Mara Venier dedica ampio spazio al mondo della recitazione. A tal proposito è prevista la partecipazione di Serena Rossi. L’attrice, durante la sua intervista, presenta al grande pubblico la seconda stagione di Mina Settembre, al via proprio nella prima serata di domenica. La fiction è tra le più attese dell’intero palinsesto di Rai 1, anche a causa degli ottimi dati di ascolto ottenuti nella scorsa stagione.

Mara Venier, poi, accoglie a Domenica In del 2 ottobre Asia Argento. L’attrice, negli ultimi giorni, è al centro di una polemica internazionale. L’11 ottobre uscirà la biografia non autorizzata su Anthony Bourdain, il fidanzato di Argento che si è tolto la vita nel 2018. Secondo il New York Times, il giorno prima del suicidio Bourdain avrebbe avuto un diverbio molto acceso proprio con Asia.

Domenica In 2 ottobre, presente Loredana Lecciso con la figlia Jasmine

A Domenica In del 2 ottobre Mara Venier effettua una lunga intervista a Loredana Lecciso e a sua figlia Jasmine Carrisi. Le due, durante l’ospitata, approfondiscono il loro rapporto di madre e figlia. Il volto di Jasmine non è nuovo per i telespettatori della TV di Stato. Qui, infatti, in passato ha presenziato come giudice (insieme con il padre Al Bano) a The Voice Senior.

Tra le ospiti di Zia Mara, durante la lunga diretta del 2 ottobre, c’è anche Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum, con ogni probabilità, commenta la sua elezione in Parlamento. Dalla Chiesa, candidata con Forza Italia, ha ottenuto la carica di Deputata durante il voto di domenica 25 settembre. Inoltre, lecito pensare che durante l’intervento si possa parlare del padre Carlo Alberto Dalla Chiesa, che la Rai omaggerà nelle prossime settimane con la fiction Il nostro generale.

Aldo Cazzullo presenta il libro Mussolini, il capobanda

A Domenica In del 2 ottobre è atteso il filosofo, intellettuale e scrittore Stefano Zecchi. L’autore ritrova la conduttrice Venier dopo lo scontro che i due hanno avuto qualche anno fa, proprio durante una puntata dello show domenicale.

Infine, nel programma presenzia un altro importante giornalista e scrittore del nostro paese: Aldo Cazzullo. Penna del Corriere della Sera, l’ospite presenta l’opera Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo. Cazzullo è sicuramente tra i protagonisti di questa prima parte di stagione televisiva. Ospite di numerosi talk politici, il giornalista conduce su La7 il programma Una giornata particolare.