Le Iene presentano: Inside, dal 30 ottobre approfondimenti sui principali casi

Domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 20:30 su Italia 1, è prevista la prima puntata de Le Iene presentano: Inside. Il programma, come intuibile già dal nome, è una sorta di spin off de Le Iene, show in onda dal 1997. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Le Iene presentano: Inside, sei puntate per approfondire casi già trattati in precedenza

Le Iene presentano: Inside, così come il format originale, è ideato da Davide Parenti. Quest’ultimo, presentando il nuovo programma, ha spiegato il perché del titolo: “Inside significa dentro e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia. Con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”.

A Le Iene presentano: Inside, infatti, si prendono in considerazione alcuni dei casi di cui si è parlato di più nella storia dello show. In totale, sono previste sei diverse puntate, nelle quali sono analizzati altrettanti argomenti.

Le Iene presentano: Inside, la prima puntata

La prima puntata de Le Iene presentano: Inside è condotta da Antonino Monteleone. La iena dedica l’intera serata al caso di David Rossi. Il programma si è occupato più volte del manager del Monte dei Paschi di Siena, morto nel marzo 2013. In quel periodo, la banca era nel bel mezzo di una bufera mediatica, politica e finanziaria. Rossi è morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio.

Inizialmente si era subito pensato a un gesto volontario, ma numerose inchieste (tra le quali anche quelle de Le Iene) hanno evidenziato degli aspetti che lasciano ipotizzare degli scenari differenti. A Le Iene presentano: Inside del 30 ottobre è ripercorso l’intero caso, sul quale ha indagato anche una Commissione Parlamentare d’Inchiesta. In particolare, nel corso dello show sono mostrati degli aspetti fino ad ora rimasti inediti.

I temi delle altre puntate

Durante il ciclo di inediti, però, si affrontano altri temi importanti. Nel secondo episodio, Giulio Golia parla di Angelo Vassallo, sindaco-pescatore ucciso a colpi di arma da fuoco nel settembre del 2010. Ad oggi non si conosce ancora il nome dell’assassino.

Nel terzo appuntamento, Gaetano Pecoraro si occupa di lavoro. La iena affronta varie tematiche ad esso collegato, come lo sfruttamento, la delocalizzazione e il reddito di cittadinanza. Su quest’ultimo argomento, Pecoraro si reca in Finlandia e in Spagna, dove racconta le forme di sussistenza lì presenti.

La quarta puntata de Le Iene presentano: Inside è curata da Nina Palmieri, che racconta la vicenda di Carlo Gilardi. Quest’ultimo è l’oramai noto ricco benefattore di Airuno, che si trova in una RSA dall’ottobre del 2020.

Nel quinto episodio, poi, Luigi Pelazza effettua un viaggio all’interno dell’industria delle sostanze stupefacenti, con dei focus proposti sulla produzione e i costi.

Infine, l’ultima puntata è firmata da Stefano Corti e sono ripercorsi i venticinque anni de Le Iene: il pubblico, in tale occasione, può assistere a dei backstage e aneddoti inediti.