Stasera in tv martedì 22 novembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 22 novembre 2022. Su Raidue, il reality Il collegio. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene.

Stasera in tv martedì 22 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Francia-Australia. Allo Stadio di Al Wakrah scendono in campo i campioni del mondo in carica: si tratta dei transalpini allenati da Didier Deschamps, che giocano contro la formazione australiana di Graham Arnold in un match del gruppo D. Dello stesso raggruppamento fanno parte anche la Danimarca e la Tunisia.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il collegio. Penultimo appuntamento con i ragazzi che al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni stanno vivendo come se fossero nel 1958. Tra i loro insegnanti anche quest’anno c’è Andrea Maggi. Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi sono stati espulsi perché avevano usato il cellulare.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con #Cartabianca. Introdotto da servizi, sondaggi e interviste, il dibattito tra Bianca Berlinguer e i suoi ospiti abbraccia tutti gli argomenti che negli ultimi giorni hanno conquistato le prime pagine dei quotidiani e le aperture dei telegiornali: dalle roventi polemiche sui migranti alle preoccupazioni per le mosse di Putin.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Salvo nuovi cambiamenti di palinsesto da parte di Rete 4, Mario Giordano celebra stasera il penultimo appuntamento con il suo programma prima di prendersi una pausa fino al 10 gennaio. Come sempre al centro della sua attenzione la difesa dei cittadini maggiormente in difficoltà.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Teo Mammucari e Belen Rodriguez lanciano i servizi realizzati dagli inviati del programma. Tra loro c’è Alice Martinelli che recentemente si è occupata dei casi di bullismo e violenza che accadono nelle scuole. Toscana, 36 anni, giornalista, la Martinelli ha iniziato a lavorare al Secolo XIX di Genova.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. L’attualità politica italiana, tra accuse reciproche e polemiche sui migranti, la fa da padrona nel programma di Giovanni Floris. Prima si ride con la copertina di Luca e Paolo, poi si commentano le ultime news con l’aiuto degli ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Prosegue la seconda edizione del programma condotto da Caterina Balivo. Protagonisti questa volta madri e padri single alla ricerca di un nuovo amore, accompagnati nella scelta dai propri figli.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Tra gli ospiti di Flavio Montrucchio troviamo Helen, donna di origini francesi, e Franco, ex impiegato metalmeccanico di Imperia. Inoltre, in cerca di un partner, ci sono anche Ludovico e Chiara. Scatterà la scintilla tra i single in cerca d’amore?

I film di questa sera martedì 22 novembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Jake Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Kim Farrant, Angel of Mine, con Noomi Rapace. Lizzie non si è mai ripresa dalla morte della figlia, che ha messo in crisi il matrimonio e il rapporto con il figlio Thomas. La donna proietta la sua ossessione su una compagna di scuola di Thomas.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1960, di Vittorio De Sica, La ciociara, con Sophia Loren, Eleonora Brown. Italia, 1943. Per sfuggire ai bombardamenti, la giovane vedova Cesira si rifugia tra i monti della Ciociaria, dov’è nata, assieme alla figlia Rosetta. L’attende un tragico destino.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1967, di Howard Hawks, El Dorado, con John Wayne, Robert Mitchum. Il pistolero Cole Thornton, nonostante gli acciacchi, accetta di aiutare l’amico sceriffo J.P. Harrah nella battaglia contro alcuni loschi allevatori che si fanno beffe della legge.

Stasera in tv martedì 22 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2015, di Afonso Poyart, Premonitions, con Anthony Hopkins, Colin Farrell. L’agente Merriwether deve far luce su una serie di omicidi e chiede aiuto al dottor John Clancy, ex psichiatra dotato di particolari capacità sensitive. Arrivano presto al killer, ma…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Stefano Mordini, La scuola cattolica, con Giulio Pranno, Benedetta Porcaroli. 1975. In un quartiere residenziale di Roma sorge una scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Ma una notte, un omicidio sconvolge gli equilibri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Taylor Hackford, L’avvocato del diavolo, con Al Pacino, Keanu Reeves. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri di un legale di New York che manovra la sua carriera.