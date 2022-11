Il mondo insieme 2022, dal 27 novembre con Licia Colò su Tv2000

Condividi su

Licia Colò torna su TV2000 con Il mondo insieme per il 2022. Giunto alla nona edizione, il programma è in onda dal 27 novembre, ogni domenica ore 15.15. Vediamo quali sono gli argomenti affrontati dalla conduttrice nella prima puntata.

Il mondo insieme 2022 argomenti della prima puntata

La prima puntata di Il mondo insieme 2022, si apre con i seguenti ospiti e argomenti. La Colò ospita un musicista che fa suonare gli oggetti e crea strumenti musicali ispirati a vari Paesi. Vedremo poi le Fiji, gli Altopiani Islandesi e la vita da “montanaro digitale” che predilige il ritorno a quei luoghi che col tempo sono stati abbandonati. Inoltre conosceremo il paese del Cile meridionale fondato nel secolo scorso da Modenesi emigrati. E tra i documentari ci sono ancora Alti Tauri, la più grande area protetta delle Alpi; Eleuthera, l’isola della libertà, Castagneto Carducci e Bolgheri, terre di poesia; La Digue, paradiso delle Seychelles.

Nicola Agus è un compositore e polistrumentista. Appassionato di strumenti musicali e sonorità, riesce a fa suonare qualsiasi oggetto della quotidianità. Costruisce strumenti musicali dedicati ai vari paesi del mondo. In studio porterà le sue melodie.

I viaggi di Ant

Nella puntata di domenica di Il mondo insieme 2022, si parla anche de I viaggi di Ant che presentano itinerari possibili in varie parti del mondo con la guida di Alessandro Antonino.

Sempre stretta la collaborazione con il popolo dei viaggiatori e con coloro che il mondo preferiscono scoprirlo comodamente seduti in poltrona. Licia Colò continua ad accogliere persone che conoscono il mondo davvero, per scelta, per passione, per amore, per fede. In una società dove c’è sempre meno spazio per le notizie positive, si accendono i riflettori sulle cose belle e le iniziative per migliorare il Mondo, la casa comune: filo conduttore che lega sia gli ospiti che i reportage, con un occhio attento a idee e proposte che potrebbero essere d’esempio o ispirazione.

Gli altri ospiti di Il mondo insieme 2022

Tra gli altri ospiti di Il mondo insieme 2022, ci sono Simone Mondino e Romina Manassero, sui social Iduevagamondi. Si tratta di due ragazzi della provincia di Cuneo che fino a qualche anno fa facevano i fotografi di viaggio. Poi la decisione: smettere di viaggiare per trasferirsi in montagna, diventando così “montanari digitali”. In studio racconteranno la loro missione: spingere altri a ritornare in quelle terre di mezzo che sono state progressivamente abbandonate in favore delle città. Inoltre Leonardo Gerotto racconta il suo viaggio in Oceania, alle isole Fiji.

Al web Riccardo Caffù, giovane odontoiatra con la passione per le mete turistiche gettonate, ma vissute in chiave totalmente anti-turistica. Prima tappa: gli Altopiani islandesi, terre lontane che è possibile visitare per pochi mesi all’anno.

Infine gli sposi Angelo Iubini e Mabel Flores, in collegamento dal loro ristorante di Capitan Pastene, un paese del Cile meridionale, fondato nel 1907 da 88 famiglie emigrate dalla provincia di Modena.