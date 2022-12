Ballando con le stelle 17 dicembre: prima finale, salta Francesca Chillemi arriva Valeria Fabrizi

Condividi su

Sabato 17 dicembre va in onda su Rai 1, dalle 20:35, la prima finale di Ballando con le stelle con Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli.

Sono ancora sei le coppie rimaste in gara:

Iva Zanicchi con Samuel Peron,

con Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula,

con Simone Casula, Ema Stokholma con Angelo Madonia,

con Angelo Madonia, Gabriel Garko con Giada Lini,

con Giada Lini, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu,

con Moreno Porcu, Alessandro Egger con Tove Villfor

Nel corso della serata per merito della “staffetta del ripescaggio” una delle coppie eliminate potrebbe tornare in gara.

Ballerini per una notte i protagonisti de Il Paradiso delle Signore e Valeria Fabrizi che prende il posto di Francesca Chillemi che ha dovuto rinunciare alla sua presenza nel programma in quanto positiva al Covid.

Ballando con le stelle, diretta 17 dicembre

La diretta del 17 dicembre di Ballando con le stelle inizia con Ballando con te. Milly Carlucci infatti accoglie in studio i finalisti Thomas Piaggi, Lorenzo Bonzi e Cara Gabusi, gli Spinkids Dance Academy , Ermanno Rava e Christian Prebibaj. Ogni concorrente si esibisce dopo la messa in onda della rispettiva clip di presentazione.

Thomas Piaggi vince Ballando con te mentre Ermanno Rava e Christian Prebibaj ottengono la possibilità di studiare danza all’estero, precisamente a New York.

Milly Carlucci ci tiene a rendere omaggio a Siniša Mihajlović, mandando in onda le immagini in cui ha partecipato insieme alla moglie come Ballerino per una notte.

Ballando con le stelle, inizia la gara

Per la prima finale il programma ha deciso di far imitare alle sei coppie ancora in gara delle coppie famose.

Iniziano Rosanna Banfi e Simone Casula che interpretano Fred e Wilma dei Flintstones con i loro Showdance. Esibizione che ha convinto a metà i giudici. Giudizio positivo solo da Ivan Zazzaroni. La giuria ha così votato Zazzaroni 8, Canino 8, Smith 9, Lucarelli 7, Mariotto 5 per un totale di 37 punti ma sottraendo i 20 della scorsa settimana si fermano a 17 punti.

Alessandro Egger e Tove Villfor propongono una Rumba nel ruolo di Giulietta e Romeo. Nel complesso sono stati bravi tecnicamente ma è forse mancata un po’ di atmosfera romantica. I voti sono Zazzaroni 9, Canino 7, Smith, 9, Lucarelli 8, Mariotto 7. Arrivano a 40 punti.

Iva Zanicchi e Samuel Peron invece nel loro Valzer sono Rossella O’Hara e Rhett Butler, i protagonisti di Via col vento. Carolyn Smith li ha trovati eleganti, fluidi e a tempo. Lucarelli lamenta che la Zanicchi propone sempre la stessa tipologia di Ballo. Le preferenze sono Zazzaroni 7, Canino 6, Smith 7, Lucarelli 4, Mariotto 8 per un totale di 32 punti meno i 20 precedenti si scende a 12 punti.

Scendono in pista Ema Stokholma e Angelo Madonia nel ruolo di Noodles e Deborah con il loro Contemporaneo. Per i giudici è stata una delle loro esibizioni più riuscite. I voti sono Zazzaroni 10, Canino 10, Smith 10, Lucarelli 8, Mariotto 9 per un totale di 47 punti.