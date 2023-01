Primo Appuntamento, le coppie della quinta puntata di martedì 31 gennaio 2023

Condividi su

Martedì 31 gennaio va in onda su Real Time la quinta puntata di Primo Appuntamento. Nel suo ristorante Flavio Montrucchio è pronto ad accogliere tanti single che decidono di mettersi in gioco con un appuntamento al buio nel quale sperano di poter incontrare l’anima gemella.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 31 gennaio 2023

Nella diretta del 31 gennaio di Primo Appuntamento il primo protagonista è Vincenzo. Ha 34 anni, viene da Napoli ed è un influencer. Realizza video ironici e vuole rappresentare il “vero scugnizzo napoletano”. Racconta di sogna un amore splendido come quello che si vede spesso nei film.

Vincenzo incontra Jole. Viene da Battipaglia, ha 25 anni ed è un’estetista. E’ una ragazza dinamica e solare e spera di trovare un uomo che la faccia ridere.

Arrivano ora tre donne. Sono le sorelle gemelle Giada e Jessica, di 22 anni, con la loro madre Maria Grazia di 58 anni. Il trio viene da Treviso. Giada spiega di essere pansessuale mentre Jessica si definisce fluida. Le ragazze sognano per la madre un amore romantico.

Per Maria Grazia arriva Giuseppe. Abita ad Udine, ha 65 anni. Ha lavorato per 42 anni nell’Esercito Italiano prima di andare in pensione. E’ single da moltissimi anni, da quando si è separato.

Entra nel ristorante Riccardo. Ha 21 anni, viene dalla provincia di Padova. Poco dopo arriva Simona. Ha 20 anni, viene da Molfetta ma studia a Padova Relazioni Internazionali. Simona è single da 1 anno e mezzo ma ha avuto delle frequentazioni.

Jessica cenerà con Riccardo. Giada invece con Simona.

Primo Appuntamento 31 gennaio, torna Simone

Torna Simone che ha 27 anni e viene da Bologna. Aveva già partecipato due anni a Primo Appuntamento Crociera. Oggi prende invece parte alla versione classica del programma. E’ un ragazzo molto timido, dolce e sensibile e cerca una relazione seria.

Primo Appuntamento, le cene

Vincenzo cerca di far colpo su Jole cercando di farla ridere e lei sembra apprezzare. Vincenzo racconta di essere single da tanto tempo ma ha delle frequentazioni. Aggiunge di non far conoscere quasi mai le ragazze alla propria famiglia perché è in attesa di quella giusta.

Lei invece è single da 2 anni dopo una storia importante durata 5 anni. La relazione è finita perché ha scoperto che lui aveva un’altra ragazza. Ha paura di rimettersi in gioco perché non vuole più soffrire ancora per amore.

Giuseppe e Maria Grazia invece discutono delle loro relazioni passate.

Riccardo cerca di stemperare la tensione con Jessica cercando di fare più battute possibili. La situazione è invece più rilassata tra Simona e Giada che sembrano già essere in sintonia. Simona inoltre confessa di aver riconosciuto Giada, che fa la tik toker.