Matrimonio a prima vista decima stagione, anticipazioni e concorrenti

Da mercoledì 1° febbraio inizia la decima stagione di Matrimonio a prima vista. Il programma, almeno inizialmente, è fruibile solo in streaming, sulla piattaforma a pagamento di Discovery+.

Matrimonio a prima vista decima stagione, su Real Time in onda da marzo

La decima stagione di Matrimonio a prima vista è una produzione di Non Panic Banijay. Con essa ha collaborato la Warner Bros. Discovery. Come già detto, gli appuntamenti sono una esclusiva della sola emittente OTT. Per la messa in onda in chiaro bisogna attendere l’8 marzo, quando arrivano nei palinsesti di Real Time nella prima serata. La decima stagione di Matrimonio a prima vista è composta da un totale di nove appuntamenti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora.

Il format e le novità dell’edizione

Anche nella decima stagione di Matrimonio a prima vista, il grande protagonista è l’amore. In particolare, dopo attente selezioni, sono scelti sei protagonisti single, che affidano al format la scelta del loro compagno di vita. Con quest’ultimo convolano subito a nozze. In seguito alla celebrazione, marito e moglie hanno sei mesi per conoscersi. Scaduto tale periodo di tempo, devono scegliere se rimanere coniugi o se, invece, divorziare.

La decima stagione di Matrimonio a prima vista ha una grande novità. Per la prima volta da quando il format è arrivato in Italia, le nozze delle tre coppie avvengono in contemporanea. Le spose si presentano all’altare una per volta e, dopo aver visto tutti i single, scoprono il loro futuro marito. Nei giorni precedenti al matrimonio, i sei concorrenti passano del tempo insieme, divenendo amici e preparandosi a vivere collettivamente quello che potrebbe essere il giorno più importante delle loro vite.

Matrimonio a prima vista decima stagione, i concorrenti e gli esperti

La prima coppia della decima stagione di Matrimonio a prima vista è formata dal 36enne Mattia e dalla 27enne Giulia. Entrambi residenti in provincia di Torino, lui è un giardiniere con la passione per i videogiochi e la cucina mentre lei ama i viaggi e i musei. La 32enne Irene, napoletana che lavora come restaurant manager a Milano, sposa il 29enne Matteo, sensibile consulente bancario. Infine, nel cast ci sono Simona e Gennaro. La prima è una 30enne di Viareggio e amministra un cantiere navale, mentre il secondo è un cameriere 34enne di Reggio Emilia con la passione per la fotografia.

La creazione delle coppie tra i sei candidati è ad opera di un team di esperti. Tra loro Nadia Loffredi, sessuologa che valuta l’affinità sessuale. Presente il sociologo Mario Abis, che guida le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda. Infine c’è il life coach Andrea Favaretto, che dispensa consigli ai coniugi affinché instaurino un legame sano e duraturo.