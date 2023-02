Chi l’ha visto? 1° febbraio, i casi della puntata: la morte di Elena e Luana

Condividi su

Mercoledì 1° febbraio, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. Il programma è condotto, come di consueto, da Federica Sciarelli. La puntata è fruibile in diretta streaming su Rai Play.

Chi l’ha visto? 1° febbraio, la morte di Elena e Luana

A Chi l’ha visto? del 1° febbraio ha ampio spazio la morte di Elena Bruselles e Luana Costantini. Le due, mamma e figlia, nelle scorse settimane hanno perso la vita all’interno della loro casa a Roma.

La vicenda, come racconta Chi l’ha visto? del 1° febbraio, ha i contorni di un mistero. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, Elena sarebbe morta almeno un mese prima del suo ritrovamento. Luana, invece, ha perso la vita circa sette giorni prima che il suo cadavere venisse rinvenuto. Ipotesi, questa, che se venisse confermata aprirebbe a nuovi interrogativi. Perché la figlia ha convissuto per tre settimane con il corpo della genitrice?

Il ruolo dello Sciamano Shekhinà

Le indagini, come ricostruisce Chi l’ha visto? del 1° febbraio, si concentrano sulla pista dei riti esoterici. Il lavoro delle forze dell’ordine, in particolare, verte intorno alla figura dello Sciamano Shekhinà. Con esso Luana avrebbe avuto una relazione (sfociata anche in una convivenza) poco tempo prima di perdere la vita.

A rivelare dettagli maggiori è un’amica della vittima: “Da quando ha conosciuto Shekhinà parlava solo di cose strane, esoteriche”. Gli inquirenti, stando alle indiscrezioni, avrebbero ritrovato nell’abitazione delle donne del materiale ritenuto compatibile con riti esoterici, come dei candelotti e una tunica. Shekhinà, interrogato da chi sta portando avanti le indagini, ha negato ogni coinvolgimento. Lo sciamano non è iscritto, almeno per il momento, nel registro degli indagati.

Chi l’ha visto? 1° febbraio, il caso delle tombe

Nella diretta di Chi l’ha visto? del 1° febbraio è proposto un focus su un caso alquanto particolare. Diverse persone, infatti, hanno riferito di aver trovato all’interno dei loculi dei loro familiari delle persone differenti rispetto a quelle che avevano sepolto. La vicenda è avvenuta in un cimitero della provincia di Napoli. Federica Sciarelli ha raccolto la testimonianza di una delle persone coinvolte, che ha svelato: “Al posto di mio padre c’era un estraneo, che aveva una corda attorno al busto e forse anche intorno al collo”. Infine, come di consueto, a Chi l’ha visto? di mercoledì 1° febbraio c’è spazio per le segnalazioni, gli appelli e le richieste di aiuto provenienti da persone in difficoltà.