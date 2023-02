Name That Tune 1° febbraio, anticipazioni e squadre: presenti Donatella Rettore e Fabio Caressa

Condividi su

Mercoledì 1° febbraio, dalle ore 21:30 su TV8, è prevista la messa in onda della seconda puntata di Name That Tune. Il programma è condotto da Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal.

Name That Tune 1° febbraio, da chi sono formate le squadre

Lo show consiste in una sfida musicale tra due squadre. La prima è quella dei campioni, che partecipa all’appuntamento con un organico completamente rinnovato. È presente il conduttore radiofonico Alvin, supportato dal comico Corrado Nuzzo. Completano il team l’attore Claudio Amendola e il telecronista e co – direttore di Sky Sport Fabio Caressa.

Tutti loro, a Name That Tune del 1° febbraio, devono difendere il titolo dagli assalti del team delle donne. La compagine può vantare le performance di due cantanti, ovvero Anna Tatangelo e Donatella Rettore. A loro si affiancano Soleil Sorge (attuale conduttrice del GF Vip Party) e la comica Maria Di Biase.

Le prime manche

A Name That Tune del 1° febbraio, le compagini si affrontano in varie prove. La contesa è aperta dal gioco Playlist, nel quale si cimentano Claudio Amendola e Anna Tatangelo. La band in studio esegue una hit, il cui titolo ha un legame con nove diversi argomenti proposti. Si prosegue con la manche Cuffie, dove i concorrenti hanno tre minuti per indovinare il maggior numero di canzoni tra quelle proposte. Al gioco partecipano Alvin e Donatella Rettore con Maria Di Biase.

Contribuisce a determinare l’esito della sfida anche il Doppio mito, momento in cui Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso, cantando il brano di un altro cantante. In Lyp Sync Duel, invece, un protagonista per squadra esegue in playback un singolo, cercando di ricostruire le movenze e la coreografia dell’artista imitato. Anna Tatangelo, nello spazio, intona Physical di Dua Lipa, mentre Fabio Caressa e Claudio Amendola mettono in scena una particolare versione di Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi.

Name That Tune 1° febbraio, la vittoria è ottenuta con il Sette per Trenta

Nel Cantante smemorato partecipano Fausto Leali, Fiordaliso e Johnson Righeira. I tre eseguono A chi, L’estate sta finendo e Non voglio mica la luna. Nelle loro performance, però, sbagliano volontariamente un verso e le squadre devono indovinare le parole mancanti.

Il momento successivo è quello della Canzone recitata, quando Fabio Balsamo recita il testo di un brano. I team devono indovinare di che canzone si tratta. La penultima manche è l’Asta musicale, nella quale le compagini devono trovare il titolo della hit sulla base di alcuni indizi e attraverso poche note. Infine, l’esito finale di Name That Tune del 1° febbraio è affidato a Sette per Trenta. Il faccia a faccia oppone Anna Tatangelo e Claudio Amendola, chiamati a fornire il titolo esatto di sette canzoni in soli 30 secondi.