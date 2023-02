La porta rossa ultima puntata su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mercoledì 1° febbraio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata de La porta rossa. La fiction, appartenente al genere del poliziesco e del thriller, termina definitivamente con il prossimo doppio appuntamento.

La porta rossa ultima puntata, regista e dove è girato

L’ultima puntata de La porta rossa è diretta da Gianpaolo Tescari. Quest’ultimo ha raccolto il testimone da Carmine Elia, dietro la macchina da presa nelle prime due edizioni. La sceneggiatura, invece, è a cura di Sofia Assirelli, Carlo Lucarelli, Davide Orsini e Giampiero Rigosi.

Tutto il terzo capitolo della serie è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play. La produzione è curata da Rai Fiction, che ha collaborato con la società Garbo Produzioni. Le riprese, infine, si sono svolte per intero nella città di Trieste.

La porta rossa ultima puntata, la trama

La trama riparte dalle vicende accadute sette giorni fa. La grande protagonista è Anna Mayer, che con una intuizione era ormai vicina all’individuazione dell’assassino di Eleonora. Proprio quando si stava recando da Paoletto per svelargli la verità, però, è rimasta vittima di un attentato. La sua automobile, infatti, è saltata in aria.

Il pubblico, nell’ultima puntata de La porta rossa, scopre il destino del magistrato. Intanto, per risolvere definitivamente il caso, è fondamentale il lavoro di Leonardo Cagliostro, che coinvolge ancora una volta Vanessa. I due inizialmente collaborano, ma le tensioni accumulate negli scorsi appuntamenti sono pesanti e rischiano di causare una nuova rottura nel rapporto. Cagliostro, inoltre, deve prendere la decisione più difficile. È pronto per varcare la porta rossa e, dunque, lasciare per sempre i suoi cari?

Spoiler finale

Nel corso dell’ultima puntata di La porta rossa, in onda mercoledì 1° febbraio su Rai 2, sono risolti i misteri riguardanti tutti gli altri personaggi. Tra loro il già citato Paoletto, che incontra finalmente Stella, con la quale aveva perso i contatti. Inoltre, Filip si trova davanti a un bivio. In particolare, il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon deve decidere se ascoltare o meno il suo cuore.

La porta rossa ultima puntata, il cast completo

Di seguito l’elenco del cast di attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’ultima puntata de La porta rossa.

Lino Guanciale : Leonardo Cagliostro;

: Leonardo Cagliostro; Gabriella Pession : Anna Mayer;

: Anna Mayer; Valentina Romano : Vanessa Rosic;

: Vanessa Rosic; Gaetano Bruno : Diego Paoletto;

: Diego Paoletto; Elena Radonicich : Stella Mariani;

: Stella Mariani; Pierpaolo Spollon : Filip;

: Filip; Cecilia Dazzi : Eleonora Pavesi;

: Eleonora Pavesi; Eugenio Krilov: Andrea.