Drag Race Italia 1° febbraio, le anticipazioni della semifinale e finale

Mercoledì 1° febbraio, dalle ore 21:20 su Real Time (canale 31), è prevista la messa in onda della semifinale e della finale di Drag Race Italia. Il doppio appuntamento chiude la seconda stagione dello show.

Drag Race Italia semifinale finale, chi è rimasto in gara

Drag Race Italia, anche nella semifinale e finale del 1° febbraio, è una produzione originale della Ballandi, che ha collaborato con Warner Bros. Discovery. La versione italiana del RuPaul’s Drag Race è in programmazione in chiaro dallo scorso 11 gennaio. Le concorrenti rimaste in gara sono Aura Eternal, Skandalove, La Diamond, La Petite Noire e Nehellenia.

Nell’appuntamento del 1° febbraio, le drag rimaste in gioco si sfidano tra loro in numerose prove. Un ruolo fondamentale lo ha la giuria, capeggiata da Priscilla. Con lei il conduttore Tommaso Zorzi e Chiara Francini, attrice, scrittrice e tra le co – conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Drag Race Italia semifinale finale, tra gli ospiti Michela Giraud

Nella semifinale di Drag Race Italia partecipano degli ospiti. Tra loro spicca il nome di Michela Giraud, comica che ha presenziato alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Attesa Supremme De Luxe, ovvero la conduttrice della versione spagnola del reality.

Drag Race Italia, nella semifinale del 1° febbraio, prevede una prova di trucco. Le semifinaliste devono far ruotare un hula hoop e, nel contempo, truccarsi senza l’uso di specchi di supporto. Per la manche della Maxi – Challenge, le concorrenti sono protagoniste del primo Roast del programma. Attraverso la comicità e l’irriverenza, nello spazio devono prendere di mira Francini, Zorzi e Priscilla. Infine, le partecipanti affrontano un viaggio nel tempo, indossando abiti ispirati alle epoche più diverse.

Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento

Per ciò che riguarda la finale, a Drag Race Italia ci sono, in qualità di giudici speciali, Paola Iezzi e Luca Tommasini. La prima è la cantante del duo Paola e Chiara, in gara tra i Big al Festival di Sanremo. Il secondo, invece, è uno dei coreografi più importanti al mondo, che in carriera ha lavorato con artisti del calibro di Madonna e Katy Perry.

Le concorrenti, prima di tutto, si sfidano nella versione rivisitata di uno dei giochi più popolari degli anni ‘80. Inoltre, sono protagoniste di un faccia a faccia con Chiara Francini. Infine, per l’ultima Maxi – Challenge, le finaliste devono ballare e cantare sulle note di un ballo inedito. La vincitrice di Drag Race Italia ottiene il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics.