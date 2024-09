Coppa Italia 5 dicembre partono gli ottavi di finale: la programmazione tv

Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, sulle principali reti Mediaset, iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023. I primi due incontri sono visibili in diretta e in esclusiva su Canale 5 e Italia 1.

Coppa Italia 2023 ottavi di finale 5 e 6 dicembre, gli otto match trasmessi nell’arco di tre settimane

Gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 sono composti da otto match. Tale fase, da sempre, è molto attesa, in quanto entrano nel tabellone i top club di Serie A. Tutti gli appuntamenti sono visibili in diretta streaming sulle reti Mediaset.

Il Biscione, infatti, detiene i diritti tv della competizione, che manderà in onda per altri quattro anni, fino al 2027. Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 sono fruibili gratuitamente anche in diretta streaming tramite Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 si disputano nell’arco di tre settimane. I primi due impegni sono in programma martedì 5 e mercoledì 6 dicembre. Seguono altrettante partite martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. La fase a eliminazione diretta termina tra il 3 e il 4 gennaio.

Il martedì spazio a Lazio-Genoa

Gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 partono martedì 5 dicembre. Alle ore 21:00 è previsto il fischio di inizio della partita dello Stadio Olimpico che oppone la Lazio di Maurizio Sarri al Genoa di Alberto Gilardino. L’incontro è nei palinsesti di Canale 5, dove prende il via subito dopo il termina della versione ridotta di Striscia la Notizia.

La telecronaca della sfida tra la Lazio e il Genoa è a cura di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Lo studio del post-partita è condotto da Monica Bertini e ha come ospiti Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari. Quest’ultima ha il compito di curare gli spazi destinati alla moviola.

Coppa Italia 2023 ottavi di finale 5 6 dicembre, il match del mercoledì

Gli ottavi finale di Coppa Italia 2023 procedono il 6 dicembre, quando alle 21:00 la Fiorentina spera di riuscire ad ottenere la vittoria ai danni del Parma. In questo caso, è Italia 1 ad offrire la diretta esclusiva dell’incontro che si disputa all’Artemio Franchi di Firenze.

La telecronaca è di Massimo Callegari ed Andrea Agostinelli. Ancora una volta, lo studio post-partita è guidato da Monica Bertini. Con lei, come opinionisti, ci sono Sandro Sabatini, Ciccio Graziani e Giuseppe Incocciati. Per analizzare le decisioni arbitrali più controverse c’è Andrea De Marco.