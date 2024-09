Le Iene presentano Inside, il 14 dicembre focus sulla Strage di Erba

Italia 1, giovedì 14 dicembre, propone in prima serata un nuovo appuntamento de Le Iene presentano Inside. La prossima è per il programma l’ultima puntata della stagione.

Le Iene presentano Inside 14 dicembre, la Strage di Erba

La conduzione de Le Iene presentano Inside è di Antonino Monteleone. Quest’ultimo, tra gli inviati di spicco del programma Le Iene, si è spesso occupato in passato della Strage di Erba. Con tale nome ci si riferisce alla vicenda dell’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006.

Proprio tale fatto di cronaca è al centro del prossimo appuntamento de Le Iene presentano Inside, che ha come titolo Un’altra verità per la strage di Erba. L’inchiesta in onda il 14 dicembre è realizzata da Antonino Monteleone e da Francesco Priano.

Nella puntata, visibile in streaming e on demand su Mediaset Play, sono ricostruiti in primis i fatti accaduti. Nella mattanza hanno perso la vita quattro persone. L’unico sopravvissuto (e di conseguenza testimone) è Mario Frigerio. Per il fatto sono stati condannati all’ergastolo Rosa e Olindo, vicini di casa delle vittime. Il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile alle tante liti condominiali avvenute.

Focus sulle prove che hanno portato alla condanna

A Le Iene presentano Inside sono analizzate le prove che hanno portato alla condanna, a partire dalla testimonianza del già citato Frigerio. In seguito si parla della macchia di sangue di una delle vittime, rinvenuta dopo quattordici giorni sull’auto di Olindo. Ma un focus è proposto su quella che da più parti è considerata la prova regina, ovvero la confessione rilasciata dalla coppia.

Nel corso de Le Iene presentano Inside del 14 dicembre si torna a parlare della Strage di Erba dopo gli ultimi, importanti sviluppi. In questi giorni, infatti, la Corte di Appello di Brescia deve valutare una duplice richiesta di revisione delle prove e della condanna ai coniugi Rosa e Olindo. La prima è arrivata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser. La seconda, invece, è firmata dai legali difensori dei due condannati.

Le Iene presentano Inside 14 dicembre, è mostrata una prova mai mostrata fino ad ora

A Le Iene presentano Inside del 14 dicembre sono approfonditi tutti gli elementi che potrebbero far dubitare della colpevolezza della coppia. In seguito, sono raccolte alcune testimonianze inedite. Infine, è mostrata una prova mai emersa fino ad ora, rivenuta grazie allo studio delle carte realizzato dalla trasmissione di Italia 1.