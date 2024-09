Un professore episodi Leibniz Rimorsi e rimpianti e Orazio Carpe Diem su Rai 1: trama e cast

Rai 1, giovedì 14 dicembre, propone gli episodi Leibniz Rimorsi e rimpianti e Orazio Carpe Diem di Un professore. La serie con protagonisti Alessandro Gassman e Nicolas Maupas è in onda in prima serata, dalle 21:30 circa.

Un professore Leibniz Rimorsi e rimpianti, regista e dove è girata

Un professore è una produzione di Rai Fiction e Banijay Studios Italia. Anche il secondo capitolo è ispirato alla serie originale intitolata Merlì, scritta da Hector Lozano. Le riprese si sono svolte a Roma.

Il regista della seconda stagione è Alessandro Casale, che sostituisce nel ruolo Alessandro D’Alatri. La sceneggiatura è di Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sandro Petraglia e Sebastiano Melloni.

Un professore Leibniz Rimorsi e rimpianti, la trama

Durante Leibniz Rimorsi e rimpianti di Un professore, Nina decide di chiedere la custodia della figlia e chiede aiuto a Dante. Quest’ultimo, intanto, dà il proprio supporto a Nicola, che si è rivolto al protagonista per convincere Viola a sottoporsi a una visita da un chirurgo.

Simone e Mimmo sono sempre più vicini, al punto che il secondo confessa i progetti di Molosso. Simone, allora, non può far altro che raccontare tutto a Dante, che a sua volta parla con il suo amico poliziotto, soprannominato il Pantera. Nella famiglia allargata, infine, non mancano le tensioni. Esse sono ulteriormente amplificate durante un pranzo al quale partecipano Anita, Nicola, Manuel e Viola.

Orazio Carpe Diem, la trama

In seconda serata, subito dopo la fine di Leibniz Rimorsi e rimpianti, la puntata odierna della fiction con Alessandro Gassman e Nicolas Maupas procede con l’appuntamento Orazio Carpe Diem. In esso, Nina ha un incidente e gli assistenti sociali le proibiscono di vedere la figlia. Il personaggio interpretato da Margherita Aresti, esasperata per la situazione che si è venuta creare, progetta di fuggire con la bambina e Manuel. Nel frattempo, Dante mette in contatto il Pantera e Mimmo: quest’ultimo ha così l’opportunità di collaborare con le forze dell’ordine. Infine, il protagonista è costretto a parlare con Simone delle sue complesse condizioni di salute.

Un professore Leibniz Rimorsi e rimpianti, il cast

