Stasera in tv martedì 5 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 5 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Veronica Gentili, con Max Angioni.

Stasera in tv martedì 5 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il tv movie, Margherita delle stelle, con Cristiana Capotondi, Cesare Bocci, Flavio Parenti. Il film è un ritratto di Margherita Hack (Cristiana Capotondi). Fin da piccola i suoi genitori le insegnano i valori della libertà e della parità, da adolescente s’innamora del mondo delle stelle. Grazie alla sua tenacia, nel 1964, arriva ad essere la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste.

Su Rai2, alle 21.20, il talent Dalla strada al palco. Tra le novità di questa terza edizione del talent condotto da Nek c’è la presenza fuori gara di ospiti internazionali: sono cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di arte varia in arrivo da tutto il mondo per proporre esibizioni emozionanti e spettacolari. Stasera va in onda la terza puntata.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Ogni martedì un tema di attualità viene letto da Duilio Giammaria attraverso un’approfondita inchiesta. Il popolare giornalista segue una precisa linea narrativa per condurre lo spettatore, sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni, alla comprensione dell’argomento trattato.

Su Rai5, alle 21.15, Altri comizi d’amore. Ispirandosi alle interviste di Pier Paolo Pasolini nel film inchiesta “Comizi d’amore”, Massimiliano Finazzer Flory chiede a 53 persone (l’età del poeta alla morte), gente comune e volti conosciuti, di esprimersi su che cosa sia per loro l’amore ai giorni nostri.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La politica, con le mosse elettorali dei partiti di ogni schieramento, ma anche l’attualità, con i fatti di cronaca più rilevanti della settimana, senza dimenticare gli sviluppi dei conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza. Tutto questo e molto altro nella nuova puntata del talk di Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Bayern Monaco-Lazio. Presso l’Allianza Arena di Monaco i padroni di casa allenati da Thomas Tuchel ospitano la Lazio di Maurizio Sarri per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Nella gara d’andata all’Olimpico gli azzurri si sono imposti per 1 a 0 con un gol su rigore del capitano Ciro Immobile.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Inchieste, interviste, scherzi e monologhi nel programma che Davide Parenti firma dal 1997. In studio ritroviamo Veronica Gentili, affiancata dal comico Max Angioni. Per rivedere tutti i contenuti basta andare su Mediaset Infinity. Per contattare il programma basta scrivere una mail a leiene@mediaset.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Nuova puntata di questa 10° edizione del talk politico da sempre condotto da Giovanni Floris. C’è spazio per gli argomenti d’attualità più gravi e discussi, ma anche per sorridere con la copertina di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese vola in Costa Azzurra alla ricerca del miglior ristorante italiano della zona. In gara: Villa Marina Salvatore (Villeneuve-Loubet), Da Tina 33 (Cannes), Chez Vincent (Antibes) e Diva Restaurant (Cap-Ferrat).

Su Nove, alle 21.25, Faking It – Bugie criminali. Torna la serie condotta da Pino Rinaldi, giornalista e storico inviato di “Chi l’ha visto?”. In ciascuna delle otto puntate verranno analizzati alcuni fatti di cronaca nera. Stasera si parla dell’omicidio di Elena Ceste, uccisa dal marito nel 2014.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Hotel. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Flavio Montrucchio che ancora una volta apre le porte dell’albergo a cuori solitari in cerca d’amore. Tra gli ospiti, Maria Grazia e sua figlia Manuela.

I film di questa sera martedì 5 marzo 2024

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille Day – Il colpo del secolo, con Richard Madden, Idris Elba. Parigi: Michael ruba una borsa, ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode uccidendo 4 persone, lui si allea con l’agente Sean della Cia per scovare i terroristi.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Paolo Virzì, Ferie d’agosto, con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli. Isola di Ventotene. Due famiglie molto diverse tra loro si trovano a trascorrere le vacanze nello stesso luogo di villeggiatura. Le incomprensioni non tardano ad arrivare.

Stasera in tv martedì 5 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Baltasar Kormàkur, Resta con me, con Sam Claflin, Shailene Woodley. Un uragano distrugge il veliero sul quale viaggiano Tami e Richard. A causa delle gravi ferite di lui, Tami è costretta a prendere il comando dell’informazione e salvare entrambi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di George Miller, Tremila anni di attesa, con Tilda Swinton. A Istanbul, la dottoressa Alithea Binnie incontra un djinn, ovvero un genio, che le offre la possibilità di esprimere tre desideri. La loro conversazione porterà a conseguenze inaspettate.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2002, di John Singleton, 2 fast 2 furious, con Paul Walker, Tyrese Gibson. Miami. L’ex poliziotto Brian O’Connor si dedica alle corse illegali di auto. L’Fbi gli propone d’infiltrarsi nell’organizzazione del boss Carter Verone per riuscire ad incastrarlo.