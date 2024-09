Daniele, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, carriera e da dove viene

Mediaset ha annunciato che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo, dunque, sarà protagonista nel programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne Daniele, chi è il nuovo tronista

Daniele, nuovo tronista di Uomini e Donne, è stato presentato mediante una clip pubblicata dal sito di Witty TV, società che cura la produzione della trasmissione.

Daniele, nel filmato, afferma: “Ho 33 anni e sono napoletano. Ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita a New York e sono appena tornato in Italia. Da circa 10 anni lavoro nel mondo della moda. Sono nato e cresciuto in un quartiere di Napoli molto difficile. Da piccolo ero un cosiddetto scugnizzo, un ragazzo di strada. Ho combinato di tutto”.

Daniele, presto in onda nel dating show Uomini e Donne, sottolinea di essere un grande amante dei cani. Non a caso è il padrone di Diego, il cui nome è un omaggio a Diego Armando Maradona, icona del calcio mondiale che con il Napoli ha vinto una Coppa Uefa e due campionati.

Il forte legame con mamma e papà

Daniele, tronista di Uomini e Donne, è molto legato alla famiglia. A tal proposito svela: “Da giovane ho rischiato di prendere delle brutte strade. Alla fine, però, ho deciso di imboccare la via più difficile, cioè andare via e lasciare la mia città. Sono partito con pochi soldi in tasca, ma con tanta forza e voglia di fare”.

Sulla sua famiglia, Daniele aggiunge: “I miei genitori sono umili, hanno fatto sacrifici e nel loro piccolo non mi hanno mai fatto mancare niente. Tutto ciò che ho lo devo a loro. Mia mamma e mio padre hanno pagato un affitto per tutta la vita e, anche per questo motivo, uno dei sogni che mi ero prefissato era quello di riuscire ad acquistare casa. Sono contento di esserci riuscito”.

Uomini e Donne Daniele, le speranze legate alla partecipazione al dating show

Daniele, nel filmato di presentazione, sembra avere le idee chiare su cosa cerca nell’esperienza a Uomini e Donne. A tal proposito, ammette di voler incontrare una persona non superficiale: “Cerco una persona capace di andare oltre le apparenze. In un primo momento posso sembrare un ragazzo duro ed arrabbiato. In realtà sono dolce e sensibile. Non so fingere e non ho mezze misure: sbatto in faccia la verità e se incontrerò una ragazza che non mi piace lei sicuramente lo capirà. Vorrei una fidanzata con la quale condividere le cose importanti della vita. Sono single da tanto tempo, ma ora mi sento finalmente pronto per innamorarmi”.