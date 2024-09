DOC-Nelle tue mani episodi Quello che si deve fare e Liberi: trama e cast del finale di stagione

Rai 1, giovedì 7 marzo, propone in prima serata gli episodi Quello che si deve fare e Liberi di DOC-Nelle tue mani. Gli appuntamenti odierni chiudono la terza stagione della serie.

DOC-Nelle tue mani Quello che si deve fare, regista e dove è girata

Quello che si deve fare e Liberi, così come le altre puntate di DOC-Nelle tue mani 3, sono una produzione originale di Lux Vide. La società del gruppo Fremantle l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La serie, oltre che su Rai 1, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

I registi di DOC-Nelle tue mani sono Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La sceneggiatura è scritta da Viola Rispoli e da Francesco Arlanch. Le riprese si sono svolte a Roma.

La terza stagione ha confermato il grande successo della fiction. La puntata della scorsa settimana, infatti, ha convinto oltre 5,1 milioni di persone, per una share del 26,9%.

DOC-Nelle tue mani Quello che si deve fare, la trama

Nel corso di Quello che si deve fare di DOC-Nelle tue mani, Agnese decide, finalmente, di svelare al protagonista il segreto riguardante il suo passato. A tal proposito, i personaggi principali devono tornare indietro al mese di marzo del 2011, quando Andrea deve fare i conti con la malattia di Agnese.

Il personaggio interpretato da Sara Lazzaro riceve una notizia inattesa dagli Stati Uniti, che potrebbe riaccendere la speranza. Nel frattempo, il primario è alle prese con un caso dalla diagnosi difficile, che costringe qualcuno ad un compromesso terribile.

Liberi, la trama

Subito dopo Quello che si deve fare, la serata con DOC-Nelle tue mani va avanti con l’appuntamento Liberi. Per i protagonisti arriva il momento della verità. Andrea è alle prese con le conseguenze della verità raccontata da Agnese, che lo costringe a rivalutare il suo passato. Federico, intanto, affronta l’ultimo giorno da specializzando all’Ambrosiano. Martina, che la scorsa settimana ha svelato a Riccardo di non essere laureata, prende una decisione che stupisce tutto il reparto.

DOC-Nelle tue mani Quello che si deve fare, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel finale di stagione di DOC-Nelle tue mani 3, visibile su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.