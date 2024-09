Striscia la Notizia, l’11 marzo arrivano Gerry Scotti e Francesca Manzini

È in arrivo un nuovo cambio di conduttori per il tg satirico più noto d’Italia. Da lunedì 11 marzo, infatti, Gerry Scotti e Francesca Manzini sostituiscono Sergio Friscia e Roberto Lipari alla guida di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia Scotti Manzini, chi sono i due nuovi conduttori

Da lunedì 11 marzo, dunque, il bancone di Striscia la Notizia! è occupato dalla coppia composta da Scotti e Manzini.

Il primo è uno dei volti di punta dell’intrattenimento di Canale 5. Negli ultimi tempi ha presenziato a varie trasmissioni di successo della rete ammiraglia Mediaset, come Caduta Libera, Tu si que vales e Lo Show dei Record. L’esordio dietro il bancone di Striscia la Notizia! arriva nel 1997, quando affianca Franco Oppini. Dopo alcune partecipazioni saltuarie, è nella rosa di presentatori dello show in pianta stabile dal 2018. In totale, Scotti ha guidato 554 puntate di Striscia.

Francesca Manzini, invece, ha iniziato la propria carriera come imitatrice. Con tale ruolo è entrata a far parte degli inviati del tg satirico, dove imitava Mara Venier. Nel 2020, l’ideatore Antonio Ricci decide di farla esordire dietro il bancone. Scelta che, poi, ha riconfermato per tutte le edizioni successive.

Le parole dei conduttori

Gerry Scotti e Francesca Manzini, nuovi conduttori di Striscia la Notizia da lunedì 11 marzo, formano una coppia professionale oramai rodata. Con quella al via oggi, infatti, conducono lo show per la quinta edizione consecutiva. L’esordio è arrivato nel 2020 e, i due, hanno dimostrato sin da subito una buona alchimia.

Manzini, attraverso il sito ufficiale di Striscia la Notizia, commenta in questo modo il ritorno nello show: “Si tratta della quinta volta consecutiva e, come al liceo, conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza”. Scotti aggiunge: “Sono ancora qui, come si diceva a scuola non sembra ma è già passato un altro anno. A differenza di quello che dice Manzini, bisogna essere consapevoli che quando ci si siede dietro il bancone di Striscia gli esami non finiscono mai”.

Striscia la Notizia! Scotti Manzini, il 1° aprile nuovo cambio di conduttori

Gerry Scotti e Francesca Manzini rimarranno insieme a Striscia la Notizia! per circa tre settimane. Sabato 30 marzo, infatti, la comica ed imitatrice saluta il pubblico e lascia il posto a Michelle Hunziker. La speranza, in casa Mediaset, è che il cambio di conduttori possa giovare negli ascolti. L’edizione attuale di Striscia la Notizia!, infatti, sta decisamente faticando dal punto di vista dell’Auditel, perdendo quasi ogni giorno il confronto diretto con il competitor Affari Tuoi.