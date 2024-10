Primo Appuntamento, i single e le coppie del 9 aprile

Flavio Montrucchio, martedì 9 aprile, è al timone di una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, come di consueto, è visibile dalle 21:25 su Real Time.

Primo Appuntamento 9 aprile, Marco e Marta

Anche questa settimana, il ristorante di Primo Appuntamento accoglie, tramite la maitre Barbara e il barman Mauro, otto single. Questi si mettono in gioco partecipando a un appuntamento al buio. Per tale motivo, passano la serata in compagnia di una persona che hanno appena conosciuto. Dopo un breve aperitivo e una cena, i due devono decidere se lasciare il ristorante come coppia o da soli.

Il primo single di Primo Appuntamento del 9 aprile è Marco. Ha 29 anni, vive a Milano e ha la passione per le sigle dei cartoni animati. Gestisce da qualche tempo una pagina sui social, in cui pubblica dei contenuti comici. “Per me è stata una terapia d’urto, visto che ero molto timido”. Marco passa la serata con la 26enne Marta. È di Cecina ed è una musical performer, motivo per cui sogna di doppiare le canzoni dei cartoni animati.

Il vigile del fuoco Aurelio con l’ex arbitro di calcio Roberta

Nel corso di Primo Appuntamento del 9 aprile c’è il napoletano Marco, 28enne studente di criminologia. Ha la passione per il canto, soprattutto per quello lirico. Afferma: “Quando ho l’ansia mi viene da balbettare e questo ha reso più difficile il confronto con le altre persone”. Cena con Lavinia, 27enne che non ha ancora avuto esperienze in amore. Proviene dalle zone di Brescia e ama il mondo dell’esoterismo: “La parte spirituale è un modo per conoscere sé stessi, credo che le anime si conoscano prima che lo facciano i corpi”.

Primo Appuntamento del 9 aprile prosegue con Aurelio. Ha 59 anni, è di Napoli ed è un vigile del fuoco. In particolare, lavora come elisoccorritore e nel tempo libero segue la squadra di calcio del Napoli. Partecipa alla trasmissione con la speranza di “incontrare l’amore della vita”. Il suo appuntamento al buio è con Roberta, 52enne di Venezia ed ex arbitro di calcio. È una grande tifosa della Juventus ed è stata la prima donna della sezione di Mestre a dirigere una partita della Serie A femminile. È alla ricerca di un uomo solare, capace di farla ridere.

Primo Appuntamento 9 aprile, Francesco e Giuseppe

Infine, durante Primo Appuntamento del 9 aprile ci sono Francesco e Giuseppe. Il primo ha 28 anni, è di Napoli ed è impiegato nel settore della ristorazione. Si definisce un “cameriere particolare”, in quanto “ballo sulle persone mentre faccio assaggiare i primi piatti del locale in cui lavoro”. È single perché “non mi fido delle persone”. Il secondo ha 31 anni, si fa chiamare Joseph ed è un parrucchiere originario della provincia di Bari. È alla ricerca di una relazione seria: “Penso non abbia senso mettersi insieme al primo che capita, vorrei un compagno capace di essere un complice e un fratello”.