Belve 2024, la seconda puntata: Fedez si commuove parlando della fine del matrimonio con Ferragni

Martedì 9 aprile, dalle ore 21:20 su Rai 2, è andata in onda la seconda puntata di Belve 2024. Il programma di interviste, come sempre, è condotto da Francesca Fagnani. Nell’appuntamento, la padrona di casa intervista tre volti celebri: Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. Di seguito, in diretta, tutte le dichiarazioni degli ospiti.

Belve 2024 seconda puntata, Fedez e il suo passato

Inizia la seconda puntata di Belve 2024. Il primo ospite della serata è Fedez. Il rapper afferma: “Che belva mi sento? Un pesce palla, perché è prelibato ma se non lo sai trattare diventa velenoso. Ho un umore altalenante, ma ho imparato a stare calmo dopo la tempesta. Non riesco a tenermi le cose in bocca, dico sempre tutto e non mi tiro indietro. Quando ero molto giovane ho superato il limite, sono andato contro la politica e la politica mi ha fatto capire che dovevo essere più furbo. “.

Fedez parla del rapporto con la droga: “A 18 anni ho tentato il suicidio tagliandomi le vene, l’abuso di droghe mi ha facilitato lo sviluppo della depressione. È stato difficile sia entrarne che uscirne, ho sperimentato sulla mia pelle l’impatto della dipendenza. Ero solo, ho iniziato a fare rap per avere degli amici. Oggi mi criticano non per la musica che faccio, ma per la persona che sono”. Sul legame con la mamma: “Lei è la mia manager perché non mi fido di nessuno. Spesso discutiamo, abbiamo due caratteri forti, ma sono sempre libero nelle mie scelte“.

Fedez, nella seconda puntata di Belve 2024, si commuove quando affronta il tema del matrimonio con Chiara Ferragni: “Mi ha insegnato a dire dei no sul lavoro. Io ho provato a farle aprire gli occhi sulle persone che aveva affianco, ma non sempre ci sono riuscito. Intorno alle nostre figure si è spesso creata una dietrologia con varie illazioni. Nella relazione ci sono stati vari momenti difficili e purtroppo non abbiamo retto. Quando ero sposato dicevano fossi gay. Ora che abbiamo divorziato, in molti affermano che ho avuto una relazione con un’altra donna, fra l’altro famosa, ma non è vero”.

Il rapporto con Chiara Ferragni

Nella seconda puntata di Belve 2024, Fedez procede: “Molti mi rimproverano per non esserle stata vicino, mentre lei, quando ho avuto il cancro, è tata al mio fianco. Lo ammetto: il caso Balocco ha influito sul divorzio, seppur non è l’unica causa. Io ho appreso la notizia quando è uscita nei giornali, vorrei difenderla sempre. Io sono stato criticato per un errore che non ho fatto e non ho potuto rispondere perché non ero io l’interessato”.

Sul cosiddetto caso Balocco: “Se fossi stata in Chiara avrei affrontato la vicenda in modo differente, lei ha sbagliato nel gestire il tutto, ma sono sicuro non ci sia stata cattiva fede. Lei si è presa tutta la responsabilità, ma secondo me avrebbe dovuto condividere le responsabilità con le persone a lei vicine. Ho chiesto a mia moglie di non esporre più i nostri figli sui social per tutelarli, ma non ci sono state diffide. Comunque vada, Chiara sarà per sempre la donna più importante della mia vita”.

Infine, nella seconda puntata di Belve 2024 ci sono le dichiarazioni su Luis Sal: “Ad oggi non mi manca, sono successe cose per cui mi ha fatto stare male. Gli ho voluto tanto bene“. Termina qui l’intervista a Fedez, seguita da un’esibizione canora di Raiz.

Belve 2024 seconda puntata, Alessandro Borghi

La seconda puntata di Belve 2024 procede con Alessandro Borghi. L’attore: “Che belva mi sento? Un delfino, perché sembra docile ma in realtà può essere anche una belva. Del successo mi piacciono i soldi, ma odio la distruzione della barriera della privacy, che mi mette spesso in condizioni di imbarazzo. Sono una persona generosa, ma talvolta anche arrogante. Vivere a Roma Sud, nella strada, è stata una fortuna, perché mi ha aiutato a capire cosa era giusto e cosa non lo era”.

Borghi continua: “Da mia mamma, una grande donna, ho preso la voglia di litigare. Ho lavorato a lungo in tv, facendo anche cose brutte, ma non rinnego niente perché ho visto tutto ciò che non volevo fare. Quando pensavo di smettere è arrivato Suburra, che ha cambiato la mia vita. Sono ossessionato dal sesso in tutte le sue forme, ho un pensiero fisso. Credo che in Italia ci sia un forte tabù su questo tema. Supersex mi ha insegnato a prestare attenzione anche ai piccoli dettagli”.

Durante la seconda puntata di Belve 2024, l’attore Alessandro Borghi svela: “Credo che spesso il sistema dei voti premi gli amici degli amici, per i giudici dovrebbe esserci l’obbligo di guardare tutti i film. Devo ringraziare la mia compagna Irene per l’amore che mi dà, lei è una donna esclusiva, io meno, accetterei un tradimento perché non sono legato ai corpi. Sono convinto che prima o poi mi separerò, seppur con amore, dal mondo della recitazione. Vorrei riportare in vita mio nonno perché non ha visto nulla di quello che mi è successo”.

Francesca Cipriani

La seconda puntata di Belve 2024 termina con l’intervista a Francesca Cipriani. La showgirl: “Che belva mi sento? Un tonno perché sono naturale, ma anche una gattina e una iena, che tira fuori gli artigli quando vede le ingiustizie. Ho cavalcato molto il mio personaggio, ma non sono solo l’esteriorità. In realtà sono molto profonda, sono come una spugna e soffro per le cose che avvengono nel mondo, compresi i femminicidi e le guerre”.

Cipriani procede: “Se mi trattano da svampita non mi arrabbio, d’altronde ho costruito il mio personaggio in questo modo. A scuola andavo bene. A me piacerebbe uscire dal mio personaggio per far vedere che sono anche altro. Oggi sono contenta di quello che sono, mi sono buttata sulla chirurgia con la convinzione di poter risolvere tutti i miei problemi, ma non è stato così. In passato sono stato con un uomo che mi ricattava, io l’ho denunciato ed è stato condannato a due anni. Non ho paura di invecchiare, ma spero di stare sempre in salute“. Termina qui la seconda puntata di Belve 2024.