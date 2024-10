Stasera in tv mercoledì 10 aprile 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 10 aprile 2024. Su Rai3, l’attualità con Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Su Italia 1, la nuova edizione del reality La Pupa e il Secchione, con Enrico Papi.

Stasera in tv mercoledì 10 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il varietà Forte e Chiara. Chiara Francini debutta nella prima serata di Rai1 con uno show in cui si racconta, tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e monologhi. In studio c’è tutto il suo mondo: il gatto Rollone, la mamma, le amiche e grandi ospiti come Luca Argentero e Carlo Conti per dare vita a momenti unici e divertenti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il pubblico televisivo premia ogni settimana, con ascolti record per Rai3, Federica Sciarelli e i suoi approfondimenti: la puntata dello scorso 20 marzo ha ottenuto una media di 2.036.000 spettatori pari al 12,85%, superiore a quella dello show di Canale 5 “Michelle Impossible & Friends”.

Su Rai5, alle 21.15, il documentario In scena. Per i 100 anni dalla nascita di Aldo Giuffrè (1924-2010) viene proposto il documentario di Francesco D’Arma che ne ripercorre la carriera: dagli esordi con Eduardo De Filippo e Totò al cinema Anni 60 fino al teatro con il fratello Carlo negli Anni 70 e 80.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori del coro. Quando Mario Giordano individua una nuova “crociata” non c’è scampo per nessuno. Tra le sue battaglie, la più clamorosa è quella contro i ladri di case a difesa dei legittimi proprietari di immobili occupati da chi non ne ha diritto. La più recente si prefigge di ridurre i tempi d’attesa delle visite mediche.

Su Canale 5, alle 21.20, la 3° puntata della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi. Titolo dell’episodio di stasera: “La logica della lampara”. Vanina (Giusy Buscemi) indaga sull’omicidio di una ragazza avvenuto in un villino. La vittima, di cui non è stato ritrovato il corpo, è stata chiusa in una valigia e buttata in mare. La casa, proprietà dell’avvocato Elvio Ussaro, risulta affittata ad una certa Lorenza Iannino, al momento irreperibile.

Su Italia 1, alle 21.20, la nuova edizione del reality La Pupa e il Secchione. Due anni dopo la versione “Show” di Barbara d’Urso, il reality di Italia 1 riparte dalle origini con il conduttore delle prime due edizioni, Enrico Papi, e il ritorno di Paola Barale, questa volta nel ruolo di giudice con Aldo Montano e Candida Morvillo. In gara, nove coppie di concorrenti.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Si intitola “Caporetto – La disfatta e la rinascita” la puntata del programma di Aldo Cazzullo. Ripercorre il tragico scontro della Prima Guerra Mondiale che divenne il più grande insuccesso del nostro esercito, ma ci insegnò molto.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Parte la 3° edizione dello show di Marco Santin e Giorgio Gherarducci e condotto dal Mago Forest. Maccio Capatonda e Max Giusti ampliano il cast comico che include Ubaldo Pantani, Ester Ascione, Gigi & Ross solo per citarne alcuni.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia “Vivere insieme”. La convivenza delle tre coppie, Michela e Alex, Solange e Michele, Carolina e Lucas, continua tra brindisi in famiglia, liti, promesse e sogni. A sostenerli, ci sono gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

I film di questa sera mercoledì 10 aprile 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di James Mangold, Le Mans’66 – La grande sfida, con Matt Damon, Christian Bale. La Ford Motor Company entra in competizione con la Scuderia Ferrari. L’ingegnere Shelby e il collaudatore Miles mettono a punto un’auto per battere i rivali alla 24 Ore di Le Mans del ’66.

Su Nove, alle 21.25, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt. Germania, 1945. Il sergente dell’esercito americano Don Collier, detto “Wardaddy”, guida un’unità di cinque soldati in una missione dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman, chiamato “Fury”.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2006, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Guillermo Arriaga, The Burning Plain – Il confine della solitudine, con Charlize Theron, Kim Basinger. Un legame apparentemente incomprensibile unisce le esistenze di alcuni personaggi. Tra questi c’è Sylvia, direttrice di un ristorante, e incapace di amare.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Liz Friedlander, Ti va di ballare? con Antonio Banderas, Alfre Woodard. A New York, l’originale maestro di ballo Pierre Dulaine si ritrova ad insegnare tango e foxtrot ad alcuni ragazzi difficili. Dopo le iniziali diffidenze, saprà conquistare la loro fiducia.

Stasera in tv mercoledì 10 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Carl Rinsch, 47 Ronin, con Keanu Reeves. Giappone: il mezzosangue Kai si unisce a Oishi, il leader di un gruppo di Ronin. Insieme, cercano di vendicarsi del tiranno che ha ucciso il loro maestro, mettendo al bando i suoi seguaci guerrieri.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Giorgio Diritti, Lubo, con Franz Rogowski. 1939. Il nomade Lubo, artista di strada nella Confederazione Elvetica, viene reclutato nell’esercito. Intanto sua moglie muore nel tentativo d’impedire ai gendarmi di prelevare i suoi tre figli. Lubo cercherà giustizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1991, di Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con Robin Williams. Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan, ed è il momento di rientrare in azione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.