Temptation Island 2024, la terza puntata: Lino geloso della tentatrice, crisi fra Siria e Matteo

Giovedì 11 luglio, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2024. Il programma, trasmesso in prima serata, ha offerto nuovi colpi di scena, relativi soprattutto alla coppia composta da Lino ed Alessia.

Temptation Island 2024 terza puntata, Lino contro la tentatrice Maika

Nella terza puntata di Temptation Island 2024, Lino, che nelle scorse settimane ha rifiutato ben due falò di confronto proposti dalla fidanzata, ha deciso di passare qualche ora di spensieratezza in barca, in compagnia della tentatrice Maika. I due hanno approfondito la loro conoscenza, fantasticando un futuro insieme dopo lo show. All’improvviso, però, vi è stato un colpo di scena: Lino, geloso, si è scontrato con Maika, accusata di prestare attenzioni anche agli altri fidanzati.

Un lungo focus, nella terza puntata di Temptation Island 2024, è stato proposto su Jenny e Tony. La ragazza, nel pinnettu, si è sfogata contro il compagno, accusato di essere possessivo, manipolatore e limitante. Lui, invece, dopo aver negato di essere un “troglodita”, ha organizzato una gita in barca con Lino, Maika, Teresa e Sofia. Una decisione, questa, che non è affatto piaciuta a Jenny.

Martina e Raul

Una lunga pagina, nella terza puntata di Temptation Island, è dedicata al rapporto fra Martina e Raul. Lei, in settimana, si è avvicinata al single Carlo, con il quale non mancano gli abbracci e le provocazioni. Inoltre, in uno sfogo, ha sottolineato di essere sempre meno coinvolta emotivamente dal fidanzato. Quest’ultimo, infine, va su tutte le furie nel momento in cui Carlo confida alla fidanzata di voler iniziare una frequentazione al termine dell’esperienza.

Per la prima volta nell’edizione, poi, si è parlato di Luca e Gaia. Il primo, in particolare, ha avuto la possibilità di osservare il corteggiamento in corso tra la compagna e il single Jakub. Fatto, questo, che lo manda su tutte le furie, al punto da decidere di lanciare una bottiglietta dalla rabbia. A sua volta, però, il fidanzato Luca si è avvicinato alla tentatrice Mara, alla quale ha confidato di volere una relazione aperta, con la quale possa assecondare i propri “istinti”.

Temptation Island 2024 terza puntata, è crisi fra Matteo e Siria

Infine, nella terza puntata di Temptation Island 2024, procede la crisi fra Matteo e Siria. Lui ha confessato che, grazie al format, sta effettuando un lavoro di introspezione, che gli ha permesso di comprendere di aver effettuato vari errori in passato. Lei, a sua volta, spinta dal single Simone, si lascia andare e confessa di non provare più gli stessi sentimenti per il partner.