Battiti Live 2024, la terza puntata: sul palco Fedez, Tananai, Angelina Mango, Mahmood ed Annalisa

Dopo il successo degli scorsi appuntamenti, l’edizione 2024 di Battiti Live procede lunedì 22 luglio con la terza puntata. Il programma prende il via dalle 21:20.

Battiti Live 2024 terza puntata, il palco ad Otranto

La terza puntata del Battiti Live 2024, è visibile, oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Al timone del format c’è la coppia composta da Alvin e da Ilary Blasi. Al loro fianco c’è Rebecca Staffelli, che intervista nel backstage i cantanti e li fa interagire con i loro fan, presenti in piazza.

Il nuovo appuntamento, come tutti quelli dello show, è ambientato in Puglia. In particolare, gli artisti protagonisti si esibiscono dal suggestivo palco situato nei pressi del Castello Aragonese di Otranto.

Alessandra Amoroso collegata da Ostuni

Nella terza puntata del Battiti Live 2024 vi sono nuove esibizioni on the road. Alcuni cantanti, infatti, si collegano in diretta da varie località della regione per realizzare delle performance. Un modo, questo, utilizzato per valorizzare ulteriormente la regione Puglia, meta di migliaia di turisti, soprattutto in estate. Blasi ed Alvin, nella serata odierna, danno spazio ad Alessandra Amoroso, protagonista da Ostuni.

Ad accompagnare tutte le performance è presente un nutrito corpo di ballo. Esso, anche quest’anno, è composto da vari ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Fra gli altri, ci sono Martina Miliddi, Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola, vincitore del talent nel 2023. Colui che cura la regia televisivi è Luigi Antonini.

Battiti Live 2024 terza puntata, il folto cast di artisti

Nella terza puntata di Battiti Live 2024 partecipano molti cantanti amati dal pubblico. In primis c’è il rapper Fedez, che duetta con Emis Killa sulle note di Sexy Shop, hit di cui si è molto parlato per la presenza, nel testo, di alcuni presunti riferimenti alla ex moglie Chiara Ferragni. Spazio alla vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo Angelina Mango, oltre che a Geolier, Mr. Rain, Alfa, Anna e Gabry Ponte.

La serata è arricchita da Annalisa, che oltre a far sentire alcuni dei suoi più grandi successi condivide il palco con Tananai per cantare Storie Brevi. Attesi anche Mahmood, Bnkr44, Elettra Lamborghini, Maninni, Zerb, Clara ed Orietta Berti. Direttamente dall’ultima edizione di Amici arriva Petit. In scaletta, nella lunga serata, c’è spazio per Il Pagante ed Icy Subzaero. Infine, in qualità di ospiti internazionali, salgono sul palco Sophie and the Giants, che ha dato voce a brani di successo internazionale del calibro di Hypnotized, We own the night, Paradise, DNA e Golden Nights.