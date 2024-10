Chicago PD episodi Fuga e Una frazione di secondo su Italia 1: trama, cast e curiosità

Fuga e Una frazione di secondo sono gli episodi di Chicago PD trasmessi oggi, lunedì 22 luglio, su Italia 1. Gli appuntamenti, come di consueto, sono visibili in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Chicago PD Fuga, regista e dove è girata

Tutti gli episodi di Chicago PD 11 sono una produzione originale di Wolf Universal ed Universal Television. Appartenente allo stesso universo narrativo di Chicago Fire e Chicago MED, la nuova stagione della serie ha debuttato, negli Stati Uniti, lo scorso gennaio.

Fra i vari registi che si sono alternati dietro la macchina da ripresa ci sono Chad Saxton, Takashi Doscher, Lisa Robinson, Victor Macias, Eric Laneuville e Nicole Rubio. Gli sceneggiatori, invece, sono Gwen Sigan, Gavin Harris, Tiffany Bratcher, Matthew Browne e Scott Gold. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Lo scorso lunedì, la serie ha debuttato con tre episodi. Da questa settimana, invece, è prevista la messa in onda di due appuntamenti alla settimana, rigorosamente nella prima serata del lunedì.

Chicago PD Fuga, la trama

Nel corso di Fuga di Chicago PD, i protagonisti sono impegnati in alcuni controlli di routine. Mentre stanno effettuando un posto di blocco, una macchina non si ferma all’alt e prova a fuggire. Tuttavia, i poliziotti riescono ad individuare e a fermare il colpevole, che all’interno dell’abitacolo ha alcuni panetti di droga. La squadra di detective inizia ad indagare sull’origine di tale sostanza. In breve tempo, risale ad un giro di droga che ha come capo un criminale chiamato Rafael Perez.

Una frazione di secondo, la trama

In seguito, la serata con Chicago PD prosegue con l’appuntamento intitolato Una frazione di secondo. In esso, due rapinatori fanno irruzione in una gioielleria per effettuare una rapina a mano armata. Sul posto, però, è presente il poliziotto Atwater, che decide di intervenire subito. Ne scaturisce un conflitto a fuoco, in seguito al quale i rapinatori feriscono in modo grave due uomini. I criminali, alla fine, riescono a fuggire. I detective avviano, così, una caccia all’uomo in tutta la città.

Chicago PD Fuga, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’undicesima stagione di Chicago PD, serie poliziesca i cui nuovi appuntamenti sono in onda lunedì 22 luglio, dalle 21:20 su Italia 1 e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.