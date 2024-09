5 in condotta, il 16 settembre su Rai Radio 2 il debutto di Serena Bortone

Dopo anni da protagonista in televisione, da lunedì 16 settembre, per Serena Bortone, si apre un nuovo, importante capitolo della sua carriera. Dalle 17:00, infatti, debutta in radio con lo show 5 in condotta.

5 in condotta, la carriera di Serena Bortone

5 in condotta è un format scritto da Serena Bortone, Mara D’Onofrio, Francesco Cundari, Pietro Valenziano e Filippo Rossi. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sull’emittente radiofonica Rai Radio 2, la trasmissione è in diretta dagli Studi Rai di Via Asiago. La regia è a cura di Marco Lolli. La curatrice dello show è Daria Ragazzini.

Al timone di 5 in condotta, come già detto, c’è Serena Bortone. Giornalista e scrittrice, è dalla fine degli anni ‘80 una fedele dipendente della TV di Stato. Ha iniziato la sua attività come autrice per Alla ricerca dell’arca, in onda su Rai 3 nel 1989.

In seguito, dalla metà degli anni ‘90, inizia a lavorare come inviata, partecipando a trasmissioni come Mi manda Lubrano, divenuto poi Mi manda Rai Tre. La svolta arriva, però, nel 2006, quando debutta nel ruolo di conduttrice. La grande popolarità arriva dal 2013, anno nel quale entra nella famiglia di Agorà, guidando prima la versione estiva e poi quella invernale.

L’anno scorso, dopo la chiusura (non senza polemiche) della trasmissione pomeridiana di Rai 1 Oggi è un altro giorno, sbarca su Rai 3 con Chesarà. Una stagione, quella con tale format, che non ha risparmiato a Bortone dei dissidi con l’azienda e che si è conclusa con la cancellazione del talk.

Di cosa parla il programma

Le puntate di 5 in condotta hanno una durata di circa un’ora e sono inserite nei palinsesti di Rai Radio 2 dalle 17:00 alle 18:00. Il titolo della trasmissione, oltre che all’orario di messa in onda, rimanda anche alla ricerca dell’anticonformismo. Il 5 in condotta, infatti, è un voto tradizionalmente considerato negativo, ma che in quest’ottica rappresenta, in realtà, un punto di partenza per un processo di crescita personale.

Serena Bortone, nella nuova avventura in radio, non sarà da sola. Al suo fianco, infatti, avrà come ospite fisso Francesco Cundari, giornalista che avrà il ruolo di “consigliere”.

5 in condotta, uno spazio di riflessione aperto a tutti

In 5 in condotta, Bortone e Cundari coinvolgono gli ospiti in studio e gli ascoltatori in un dibattito libero e senza filtri o pregiudizi. Nei 60 minuti di messa in onda sono affrontati i principali temi di attualità, in un confronto quotidiano profondo, ma in un clima di leggerezza ed autoironia.