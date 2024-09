Endless Love, le trame dal 16 al 22 settembre

Da lunedì 16 a domenica 22 settembre, Canale 5 trasmette nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap turca, grande successo della rete ammiraglia del Biscione, manda in onda gli episodi dal lunedì al venerdì, dalle 14:10 alle 14:45. Il sabato e la domenica, invece, le puntate partono alle 14:35 e procedono fino alle 16:30.

Endless Love 16 22 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 16 settembre, Ayhan, da sempre innamorato di Leyla, si scontra con Galip. Intanto, Emir e Zeynep continuano a frequentarsi di nascosto, ma la loro relazione palesa ancora le consuete dinamiche. Il martedì, invece, Kemal è finalmente riuscito ad entrare in possesso delle registrazioni delle telefonate che Ozan ha effettuato dal carcere. Nihan, desiderose di ascoltarle, fugge la notte per recarsi a casa di Kemal.

Endless Love 16 22 settembre, la trama

La settimana di Endless Love dal 16 al 22 settembre va avanti il mercoledì. Asu viene a sapere che il padre intende vendicarsi contro Emir, in quanto ha paura dei gesti che potrebbe compiere l’uomo a causa della sua ossessione verso Nihan.

Il giovedì, Kemal ha organizzato una trappola a Zeynep, per provare ad allontanarla definitivamente da Emir. Quest’ultimo, a sua volta, torna a casa e nota che Nihan è assente. Per tale motivo, va a casa di Kemal.

Durante Endless Love di venerdì, Kemal ed Emir hanno un duro confronto. Il protagonista ammette all’acerrimo nemico di aver organizzato un piano per ingannare Zeynep, sottolineando che anche Nihan ha partecipato al piano, desiderosa di mettere alla prova la sorella. Tutto ciò, inevitabilmente, fa infuriare Emir.

Cosa succede il sabato e la domenica

Nel corso di Endless Love di sabato 21 settembre, la madre di Emir torna a casa, confessando di non essere morta ma, bensì, di essere rimasta per oltre due decenni in stato vegetativo. Intanto, l’azienda Kozcuoglu si trova in precarie condizioni economiche. La domenica, Emir parla con il medico che si occupava della mamma e si scaglia contro Galip.

Endless Love 16 22 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.