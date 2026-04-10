La serata televisiva di Italia 1 si accende con le spettacolari atmosfere del film Aquaman e il Regno Perduto, sequel dell’amatissimo cinecomic che ha ridefinito i confini del genere fantasy sottomarino in onda in prima visione. Questa pellicola, caratterizzata da tinte drammatiche e un’azione incessante, rappresenta il capitolo conclusivo di un’era per l’universo DC. La produzione, interamente originaria degli Stati Uniti d’America, risale al 2023 e offre un’esperienza visiva travolgente della durata di due ore e 4 minuti. In questo secondo capitolo, Arthur Curry affronta sfide personali e politiche senza precedenti, bilanciando il suo nuovo ruolo di Re di Atlantide con le responsabilità di neo-genitore sulla terraferma. La narrazione punta a esplorare i legami familiari e la necessità di superare antichi rancori per il bene comune, rendendo il racconto appetibile sia per i fan dei fumetti sia per il grande pubblico in cerca di un’avventura epica e visivamente sbalorditiva.

Regia e protagonisti del film Aquaman e il Regno Perduto

La regia del progetto appartiene a James Wan, cineasta noto per la sua abilità nel gestire sequenze d’azione complesse e atmosfere cariche di suspense. Al centro della vicenda troviamo Arthur Curry, ovvero Aquaman, interpretato con il consueto carisma da Jason Momoa. Al suo fianco, Patrick Wilson interpreta Orm Marius, il fratellastro caduto in disgrazia che diventa l’imprevedibile alleato del protagonista. In aggiunta, il cast vanta la partecipazione straordinaria di Nicole Kidman nel ruolo della Regina Atlanna, la quale funge da bussola morale per i due fratelli in conflitto. La chimica tra gli attori principali permette di approfondire la psicologia dei personaggi, trasformando un semplice film di supereroi in un dramma familiare ambientato negli abissi oceanici. Pertanto, la pellicola riesce a mantenere un equilibrio perfetto tra gli effetti speciali d’avanguardia e la solidità delle interpretazioni attoriali.

Per quanto riguarda la realizzazione tecnica, le riprese hanno avuto luogo principalmente nel Regno Unito. Sebbene la storia si svolga in mondi sommersi immaginari, la produzione ha scelto il Devon come location principale per catturare la bellezza selvaggia delle coste dell’Inghilterra. Queste zone limitrofe offrono scorci naturali che si integrano magnificamente con le scenografie digitali create dalla Warner Bros, dalla DC Entertainment e dalla Domain Entertainment. Il film, distribuito internazionalmente con il titolo Aquaman and the Lost Kingdom, ha richiesto uno sforzo logistico imponente per ricreare la varietà dei climi terrestri e marini. Di conseguenza, il territorio inglese ha fornito la base perfetta per rappresentare sia i paesaggi costieri sia i misteriosi regni ghiacciati che Arthur Curry deve esplorare per sventare la minaccia globale che incombe sul pianeta.

Trama del film Aquaman e il Regno Perduto: l’alleanza tra fratelli

La storia ha inizio con il ritorno di una vecchia minaccia che mette a rischio l’esistenza stessa della vita sulla Terra. Black Manta, ancora ossessionato dal desiderio di vendicare la morte del padre, non si ferma davanti a nulla per eliminare Aquaman. In questa occasione, il villain appare più temibile che mai poiché possiede il leggendario Tridente Nero, un manufatto che sprigiona una forza antica e maligna capace di avvelenare gli oceani. Per contrastare questo potere oscuro, Arthur Curry capisce di non poter agire da solo. Quindi, decide di rivolgersi a suo fratello Orm, l’ex sovrano di Atlantide che giace imprigionato nella Nazione dei Pescatori. Qui, Orm sopravvive in condizioni di estrema privazione, ricevendo solo una minima razione d’acqua quotidiana per restare in vita. Nel momento in cui Arthur lo libera, si ritrova davanti un uomo deperito e fisicamente provato dalla prigionia.

Tuttavia, nonostante l’odio pregresso e le differenze ideologiche, i due fratelli devono forgiare un’alleanza improbabile per difendere il regno sommerso e l’intera umanità. Il viaggio li porta attraverso deserti desolati e giungle infestate da creature mutanti, dove ogni passo falso può risultare fatale. Mentre Black Manta scatena il caos climatico utilizzando il potere del Tridente, Arthur e Orm imparano a fidarsi l’uno dell’altro, riscoprendo un legame di sangue che credevano perduto per sempre. Inoltre, il film analizza l’evoluzione di Arthur come re e come padre, mostrandolo pronto a ogni sacrificio per proteggere la propria famiglia da una distruzione che appare irreversibile. Di conseguenza, la trama si sviluppa come un’avventura corale in cui ogni personaggio contribuisce alla salvezza del mondo, culminando in uno scontro epico che deciderà le sorti dei sette mari e della superficie terrestre.

Aquaman e il regno perduto: il cast completo

Il lungometraggio vanta un gruppo di interpreti eccellenti che danno profondità ai vari regni sottomarini. Di seguito, i principali attori della pellicola e i rispettivi ruoli:

Jason Momoa : Arthur Curry / Aquaman

: Arthur Curry / Aquaman Patrick Wilson : Orm Marius

: Orm Marius Yahya Abdul-Mateen II : David Kane / Black Manta

: David Kane / Black Manta Nicole Kidman : Atlanna

: Atlanna Amber Heard : Mera

: Mera Dolph Lundgren : Re Nereus

: Re Nereus Randall Park : Dott. Stephen Shin

: Dott. Stephen Shin Temuera Morrison : Tom Curry

: Tom Curry Vincent Regan : Atlan

: Atlan Pilou Asbæk: Kordax

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