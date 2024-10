Grande Fratello, la puntata del 30 settembre: Amanda a rischio eliminazione, Helena contro tutti

Lunedì 30 settembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Al timone dello show, come sempre, c’è Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 30 settembre, la conoscenza fra Shaila e Javier

Durante il Grande Fratello di ieri, lunedì 30 settembre, si è parlato di alcuni rapporti che, fra alti e bassi, stanno sbocciando all’interno della Casa. In primis quello fra Jessica e Luca Giglioli. La prima ha ammesso di provare dell’interesse anche sentimentale verso il secondo, che però non ha ricambiato. Lei, spinta anche dalle opinioniste, sembra non aver perso le speranze, ma lui non ha nascosto di essere attratto fisicamente da Yulia.

Altra coppia analizzata è quella fra Javier e Shaila. L’ex Velina, negli scorsi giorni, si è lamentata più volte per l’atteggiamento del ragazzo e, nel frattempo, non nasconde di provare un certo interesse anche nei confronti di Lorenzo. Quando quest’ultimo definisce Shaila e Javier “la prima coppia dell’edizione“, lei va su tutte le furie e i due hanno un battibecco. Una reazione, questa, che ha destato più di qualche sospetto in Signorini, che ha sottolineato: “Vi agitate troppo per essere indifferenti“.

La storia di Helena

Al Grande Fratello del 30 settembre è proposto un focus su Helena Prestes. Negli ultimi giorni, la giovane è finita al centro delle critiche di gran parte degli inquilini. Le Non è la Rai, ad esempio, hanno definito la modella “maleducata”. Per Luzzi e Buonamici, comunque, Prestes è una persona “corretta”, anche se spesso sbaglia i modi. Signorini, in seguito, ha chiamato Helena in Mystery Room per raccontare la sua storia, contraddistinta da una giovinezza nella favelas brasiliana e da un rapporto quasi del tutto assente con i genitori.

Dopo altre tensioni fra Tommaso, Lorenzo e Javier, il padrone di casa ha realizzato una sorpresa a Shaila. La ragazza, dopo aver parlato del bel rapporto con i genitori, ha potuto incontrare, in giardino, la mamma. Quest’ultima, inoltre, ha avuto la possibilità di parlare anche con Javier.

Grande Fratello 30 settembre, televoto e nomination

Al Grande Fratello del 30 settembre è letto l’esito del televoto. La meno votata, con solamente il 9% delle preferenze, è Amanda, che dunque è la prima concorrente ad essere a rischio eliminazione ed automaticamente in nomination. In un clima abbastanza teso, il resto degli inquilini hanno deciso di votare Iago, Clarissa e Mariavittoria. Il conduttore ha aperto il televoto: la persona meno votata, nel corso della puntata di giovedì, sarà la prima ad essere ufficialmente eliminata dal gioco.