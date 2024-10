I Leoni di Sicilia, l’ultima puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 1° ottobre, su Rai 1, è in onda l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia. La fiction, produzione originale del nostro paese, è trasmessa dalle 21:20 circa.

I Leoni di Sicilia ultima puntata, regista e dove è girata

Girata ed ambientata in Sicilia, la serie è realizzata dalle società Lotus Production e Compagnia Leone Cinematografica. La trama della fiction è ispirata ai romanzi scritti dall’autrice Stefania Auci. La sceneggiatura è scritta da Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi. Il regista, invece, è Paolo Genovese, che in carriera ha ottenuto svariati premi, soprattutto grazie al successo delle pellicole Perfetti sconosciuti e The Place.

La tanto acclamata fiction, che ha debuttato lo scorso anno su Disney+, ha ottenuto ascolti discreti su Rai 1. I primi due appuntamenti sono rimasti stabili a 2,5 milioni di telespettatori, con una share rispettivamente dal 14,1 e del 15,2%. Quest’ultima percentuale è stata ottenuta anche nella puntata di sette giorni fa, che ha segnato un leggero aumento nel numero di spettatori, salito a 2,6 milioni.

I Leoni di Sicilia ultima puntata, la trama

Vincenzo, durante l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia, è ancora ossessionato dalla ricerca di un titolo nobiliare. Per tale motivo, quando la figlia Angela riceve la proposta di matrimonio dal figlio di un suo collega armatore, il protagonista rifiuta. La moglie Giulia e ed Ignazio provano a far ragionare il personaggio principale. Ignazio, in particolare, per difendere la sorella fa una promessa che, però, potrebbe non mantenere nel momento in cui conosce la francese Camille.

Spoiler finale

Intanto, durante l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia, i Florio, protagonisti dell’economia siciliana, apprendono che Giuseppe Garibaldi è alle porte dell’isola. L’Italia, oramai, sta per diventare unita. Vincenzo, divenuto anziano, decide di aderire al partito rivoluzionario, con la speranza di riuscire ad aprire un proprio istituto bancario. Ignazio, invece, spinto anche dal padre, abbandona l’amata Camille e sposa la baronessa Giovanna D’Ondes: la famiglia Florio, finalmente, può vantare un titolo da nobile. Giulia, però, non è affatto felice e mira a far cambiare idea al figlio, destinato a passare una vita triste, al fianco di una donna che non ama.

I Leoni di Sicilia ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Leoni di Sicilia, serie tv italiana in onda in prima serata su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.