My Home My Destiny, le trame dal 1° al 4 ottobre

Da martedì 1° a venerdì 4 ottobre, Canale 5 propone, nel pomeriggio, nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca è trasmessa dalle ore 16:45 e procede per un quarto d’ora circa, fino alle 17:00.

My Home My Destiny 1° 4 ottobre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Essi hanno una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di martedì 1° ottobre, Baris si presenta a casa delle donne. Una volta qui, racconta a Nermin tutto ciò che è avvenuto, ovvero che Ekrem è stato incriminato e che per questo dovrà restituire il denaro alla sua azienda di famiglia.

My Home My Destiny 1° 4 ottobre, le trame del mercoledì e giovedì

Durante l’appuntamento del martedì vi sono nuovi problemi per Mehdi. Quest’ultimo stava per ottenere la tanto agognata scarcerazione quando rimane coinvolto in una aggressione. Durante essa, l’uomo ha accoltellato un altro detenuto e, per tale motivo, la sua condanna è destinata a prolungarsi. Nell’istituto penitenziario la tensione è in aumento e il protagonista è costretto a difendersi.

Il mercoledì, la situazione di Mehdi sembra essere in miglioramento. Intanto, però, Nuh, Cemile, Zeynep e Benal organizzano la sua difesa di nascosto. Baris non ne sa niente, ma inizia a sospettare. Tuttavia, non riesce a trovare alcun collegamento fra la donna e Mehdi.

Cosa succede il venerdì

Infine, in My Home My Destiny di venerdì 4 ottobre, il corteggiamento di Baris nei confronti di Zeynep diventa sempre più esplicito e lei sembra accettare la situazione. Intanto, in città, arriva Ozlem, sorella di Baris che instaura subito un rapporto confidenziale con la protagonista.

My Home My Destiny 1° 4 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda questa settimana dal martedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.