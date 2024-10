Verissimo, gli ospiti del 5 e del 6 ottobre: ci sono Eleonora Giorgi, Gerry Scotti e Rocco Siffredi

Il 5 e il 6 ottobre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Verissimo. La puntata del sabato, in particolare, parte alle 16:30 ed è anticipata da Endless Love. Quella della domenica, invece, inizia dalle 16:00 circa e raccoglie la linea da Amici di Maria De Filippi.

Verissimo 5 6 ottobre, prima intervista a Dora Moroni

A Verissimo del sabato è intervistata Simona Cavallari. L’attrice ripercorre la sua lunga carriera e fornisce delle anticipazioni in merito alla seconda stagione di Storia di una famiglia perbene. Il nuovo capitolo della fiction, in programmazione a tre anni di distanza dalla prima stagione, è visibile su Canale 5 da venerdì 11 ottobre.

Silvia Toffanin, per la prima volta a Verissimo, intervista Dora Moroni. La cantante e soubrette racconta gli alti e i bassi della sua esistenza professionale e privata, compresa la difficile convalescenza dopo il brutto incidente stradale occorso nel luglio del 1978.

Gli altri faccia a faccia del sabato

Nel corso di Verissimo del 5 ottobre è protagonista Giampaolo Morelli. L’attore, parlando con la conduttrice, racconta le emozioni provate alla viglia dell’uscita di Amore e altre seghe mentali, film di cui è anche regista e rilasciato al cinema del 17 ottobre. Per lo spazio dedicato ad Endless Love c’è Nese Baykent, che nella soap interpreta Vildan. Torna, dopo qualche mese di distanza, Sophie Codegoni, che negli scorsi giorni ha vissuto attimi di paura a causa di alcuni problemi di salute della figlia. Infine, direttamente dal dating show Uomini e Donne, c’è la coppia composta dall’ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

Verissimo 5 6 ottobre, gli ospiti della domenica

Molto ricca la puntata di Verissimo di domenica 6 ottobre. Accompagnata dall’ex marito Massimo Ciavarro è accolta Eleonora Giorgi, che aggiorna il pubblico sul suo stato di salute. L’attrice, da tempo in lotta contro un tumore al pancreas, in una recente intervista a DiPiù ha confidato di aver iniziato una nuova terapia negli Stati Uniti.

Silvia Toffanin si intrattiene con Gerry Scotti, che il 9 ottobre guida, su Canale 5, la nuova edizione di Io Canto Generation. In esclusiva è in scaletta un’intervista a Camila Giorgi. La tennista italiana torna al centro delle scene dopo mesi di silenzio, che sono arrivati in seguito al suo improvviso ritiro dal mondo del tennis. La padrona di casa dà spazio a Rocco Siffredi, affiancato dall’amata moglie Rozsa. Infine, c’è la soprano Katia Ricciarelli, simbolo della musica italiana nel mondo.