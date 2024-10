La Rosa della Vendetta puntata 6 ottobre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Domenica 6 ottobre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La soap turca è trasmessa dalle 21:35 circa.

La Rosa della Vendetta 6 ottobre, regista e dove è girata

Domenica 6 ottobre, dunque, prosegue con un appuntamento inedito la seconda stagione de La Rosa della Vendetta. Tale fiction è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La Rosa della Vendetta 6 ottobre, la trama

Durante la puntata odierna della serie, Gulcemal è nel bosco quando trova Armagan, che è gravemente ferito. Nel frattempo, a casa di Gulcemal, tutti sono in ansia, in attesa di avere notizie. In particolare, Ibrahim, Ipek, Gara e Canan attendono di ricevere notizie da parte di Deva ed Armagan.

Nel frattempo, Gulendam fa una scoperta che la turba profondamente. Viene a sapere, infatti, che Mert e Deva, in passato, hanno avuto una relazione sentimentale. La donna va su tutte le furie, al punto che decide di affrontare il marito con l’intenzione di ucciderlo. Lui, però, riesce a scaricare tutte le colpe sulla giovane. Il protagonista Gulcemal parla con Deva e le propone di passare una giornata fuori città, nei pressi del lago. In tale scenario, decisamente suggestivo, il personaggio principale decide di fare una proposta di matrimonio.

Spoiler finale

Intanto, ne La Rosa della Vendetta di oggi, domenica 6 ottobre, Gulcemal riporta a casa Deva. Subito dopo, il protagonista riceve una telefonata, nella quale è informato del fatto che Zafer si trova in gravi condizioni. Vefa, invece, cerca di convincere Gulendam a non andare a casa di Deva. La donna, però, non sembra voler ascoltare tale consiglio. Per tale motivo, mentre Deva è intenta a fare colazione con Ipek ed Ibrahim, riceve la visita della donna. Quest’ultima, furiosa, è intenzionata a redarguire la protagonista.

La Rosa della Vendetta 6 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.