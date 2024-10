Verissimo, gli ospiti del 12 e 13 ottobre: in studio Barbara Palombelli con Francesco Rutelli

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, su Canale 5, sono in programma due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento del sabato parte alle 16:00, subito dopo la fine di Endless Love. Quello della domenica, invece, prende il via alle 16:00 e raccoglie il timone da Amici di Maria De Filippi.

Verissimo 12 13 ottobre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 12 ottobre è in programma un’intervista a Nadia Bengala. L’attrice ed ex modella, divenuta nota nel 1998, quando è stata eletta Miss Italia, parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Quest’ultima, nelle scorse settimane, ha ricevuto una condanna a dieci mesi di reclusione a causa di furti compiuti su alcune automobili. Bengala, il giorno dopo il pronunciamento della sentenza, ha fatto un appello affinché la figlia ricevesse un aiuto a superare la tossicodipendenza.

In seguito, per la prima volta a Verissimo, è accolta la giovane pianista Frida Bollani Magoni, al suo esordio in qualità di scrittrice. La conduttrice, poi, dialoga con Mauro Corona, alpinista e scrittore, nonché ospite fisso del talk show È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4 tutti i martedì sera.

Marco Maddaloni con la moglie Romina

Durante Verissimo di sabato 12 ottobre c’è il judoka Marco Maddaloni. Quest’ultimo è in studio con la moglie Romina e i loro tre figli. Attesa la coppia Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne e da poco sono divenuti genitori della piccola Allegra. Presto, inoltre, convoleranno a nozze.

Infine, è confermato lo spazio dedicato alle soap turche. Direttamente dal cast de La Rosa della Vendetta arriva Murat Unalmis, che presta il volto a Gulcemal.

Verissimo 12 13 ottobre, chi c’è la domenica

Nel corso di Verissimo di domenica 13 ottobre è accolto Al Bano. Il cantante è uno dei giudici di Io Canto Generation, visibile su Canale 5 il mercoledì. Con lui c’è la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Alex Lupo. In studio c’è Barbara Palombelli, in onda tutti i giorni sia su Rete 4 che sulla rete ammiraglia con Forum. La giornalista è affiancata dal marito Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, e dalla figlia Serena.

Per la prima volta insieme, Silvia Toffanin dialoga con la showgirl Eleonora Pedron e con il suo compagno ed attore Fabio Troiano. Per la musica c’è Sal Da Vinci, autore della hit che ha spopolato in estate Rossetto e Caffè, e Red Canzian, membro dei Pooh. Infine, ci sono le sorelle Silvia e Giulia Provvedi.