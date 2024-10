La Porta Magica, dal 21 ottobre su Rai 2 il nuovo programma di Andrea Delogu

Lunedì 21 ottobre debutta, su Rai 2, il nuovo programma La Porta Magica. Si tratta di un format quotidiano, visibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00.

La Porta Magica, chi conduce il programma

Al timone de La Porta Magica, programma realizzato dalla società CastaDiva in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Daytime, c’è Andrea Delogu. Quest’ultima ha esordito nel 2002, quando ha presenziato come concorrente a Veline. In seguito, dopo varie altre partecipazioni in tv, arriva in Rai nel 2013, anno nel quale fa la dj in Aggratis.

Ma è nel 2014 che Delogu acquisisce grande notorietà, grazie a Stracult Live Show, nel quale rimane fino al 2020. Negli scorsi mesi ha guidato su Rai 1 il TIM Summer Hits, show musicale nel quale ha affiancato Carlo Conti. La Porta Magica è tramessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Le puntate della prima edizione hanno una durata di circa un’ora. Oltre che in televisione, gli appuntamenti sono fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Come funziona il programma

La Porta Magica, nelle intenzioni di Delogu, vuole essere una finestra sull’Italia. In particolare, mediante il programma, si intende cercare di comprendere meglio gli italiani: chi sono, come si vedono, i loro successi ma anche i momenti in cui le cose non sono andate come pensavano. In ogni puntata, Andrea Delogu accoglie tre protagonisti. Essi raccontano in prima persona le loro storie e sottolineano il desiderio di cambiare un aspetto della propria vita.

Le narrazioni, in La Porta Magica, permettono di affrontare i più disparati argomenti. Sono accolte persone che vorrebbero superare la paura dell’aereo, ma anche chi sogna di diventare una star, di regalare alla figlia una nuova cameretta o di cucinare dei piatti deliziosi per sorprendere la famiglia o il partner. Non mancano, poi, le storie degli italiani che ambiscono a modificare il loro stile, nella speranza di acquisire, in tal modo, più sicurezza.

La Porta Magica, la presenza dei coach

In La Porta Magica, la presentatrice Andrea Delogu è affiancata da un team di specialisti, che affiancano il protagonista e lo aiutano per tutto il percorso, nel tentativo di trasformare in realtà il loro desiderio. La rosa di esperti è molto ampia: da psicologi a chef, passando per nutrizionisti, stilisti, personal trainer e make up stylist.

Al termine del processo di cambiamento, le persone raggiungono Delogu in studio. Per farlo, varcano una vera porta situata nello studio. Un modo simbolico, questo, per dare il via ad una nuova fase delle loro vite.