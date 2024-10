Stasera in tv martedì 22 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 22 ottobre 2024. Su Rai2, la nuova edizione del reality con Max Giusti, Boss in incognito. Su Italia 1, il film d’azione Shooter, con Mark Wahlberg.

Stasera in tv martedì 22 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della miniserie Mike, con Claudio Gioè, Elia Nuzzolo, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Clotilde Sabatino. Nel 1945 Mike Bongiorno (Elia Nuzzolo), tornato a New York, cerca di ristabilire un rapporto con il padre e inizia a lavorare in radio, un’esperienza che metterà a frutto in Italia pochi anni dopo. Il 3 gennaio 1954, giorno dell’inizio ufficiale delle trasmissioni Rai, presenta “Arrivi e partenze”.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del reality Boss in incognito. La decima edizione del reality con Max Giusti propone cinque puntate: le prime tre andranno in onda fino al 5 novembre, le altre due nel 2025. Protagoniste, cinque realtà aziendali italiane d’eccellenza: imprenditori e lavoratori che fanno grande l’Italia grazie alla passione che mettono nel loro lavoro.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Le ragazze. Ultima puntata del 2024 per il programma, condotto da Francesca Fialdini, che dà voce a donne che sono state ventenni in epoche diverse. In apertura, una “ragazza” che si è formata negli Anni 40; a seguire, s’intrecciano le storie di chi ha vissuto la propria giovinezza nei decenni successivi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Che sia in onda di domenica o di martedì, Bianca Berlinguer resta fedele al suo format, che mette al centro l’analisi e l’approfondimento dell’attualità, rigorosamente in diretta. Non può mancare Mauro Corona, presenza fissa dei programmi della giornalista fin da tempi di “Cartabianca” su Rai3.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Alle sei puntate previste per questa edizione si aggiunge lo speciale di oggi. Ancora una volta il viaggio nei sentimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è stato premiato dal pubblico con ascolti alti: la media delle prime quattro puntate è pari a 3.162.000 spettatori con uno share pari al 22.16%.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. A pochi giorni dalle elezioni in Liguria il tema del campo largo potrebbe essere oggetto di riflessioni nel talk di Giovanni Floris. A fine novembre si vota in Emilia-Romagna dove i danni del maltempo potrebbero avere un peso elettorale.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Ogni martedì c’è in chiaro la puntata trasmessa il giovedì precedente su Sky Uno. Jack la Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ovvero i 4 giudici, sono chiamati agli Home Visit per scegliere i 3 artisti che faranno i Live Show.

Su Nove, alle 21.30, il reality Best Weekend. Sono le zone del Chianti in Toscana il luogo della 4° puntata del nuovo programma di Francesco Panella che ci svela il mix per un fine settimana ok tra mare, lago, colline o montagna. Buon cibo, location top ed esperienze da non perdere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Mauro Cipollone e dalla maitre Barbara Antonini, segue e commenta l’incontro a cena tra due persone che non si sono mai viste prima. A fine puntata i single decidono se rivedersi in un’altra occasione.

I film di questa sera martedì 22 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 1984, di John Carpenter, Starman, con Jeff Bridges, Karen Allen. Un extraterrestre, in missione sulla Terra, assume le sembianze di un uomo morto in un incidente. La giovane vedova s’innamora di lui e lo aiuta a sfuggire alle autorità che vorrebbero catturarlo.

Su Italia1, alle 21.20, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Danny Glover. Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg), ex tiratore scelto dei Marine, viene contattato dalla Cia per proteggere il Presidente in occasione della visita negli Stati Uniti dell’arcivescovo di Etiopia. Lui accetta, ma ben presto capisce di essere stato incastrato. Accusato di omicidio, ferito e braccato, vuole vendicarsi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Christoph Waltz. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi”.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1976, di Don Siegel, Il pistolero, con John Wayne, Lauren Bacall, Bill McKinney. Brooks, un vecchio pistolero ammalato, si reca a Carson City per farsi visitare dal dottor Hostetler, suo caro amico. Lì, Brooks trova alloggio presso una vedova.

Stasera in tv martedì 22 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Christopher Nolan, Oppenheimer, con Cillian Murphy. Germania 1942. In piena Seconda Guerra Mondiale, il fisico J Robert Oppenheimer lavora con una squadra di scienziati durante il Progetto Manhattan, che porterà allo sviluppo della bomba atomica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Martin Campbell, Fuori controllo, con Mel Gibson, Ray Winstone. La figlia dell’agente di polizia Thomas Craven viene barbaramente uccisa. Gli inquirenti vorrebbero far credere che il vero bersaglio fosse il padre, ma la verità è un’altra.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Ben presto sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.